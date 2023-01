Wicker-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Neue Komfortzimmer mit Hotelcharakter für die Patienten der Klinik Hoher Meißner sowie die Auszeichnung der Sonnenberg-Klinik mit dem RAL Gütezeichen: Die Wicker-Gruppe blickt auf das Jahr 2022 am Standort Bad Sooden-Allendorf zurück

2022 war für die Wicker-Gruppe am Standort Bad Sooden-Allendorf ein erfolgreiches Jahr.



Kliniker Hoher Meißner investiert in Wohlfühlzimmer



Am Standort Bad Sooden-Allendorf hat die Wicker-Gruppe trotz des herausfordernden Jahres 2022 den von Unternehmensgründer Werner Wicker zu Lebzeiten geplanten Neubau erfolgreich umgesetzt. Für die Patienten der Klinik Hoher Meißner wurden 15 Komfortzimmer mit Hotelcharakter in einem 5 Millionen Euro teuren Anbau realisiert.



„Heilende Räume“ heißt das Konzept, mit dem die Fachklinik für Rehabilitation mit den Abteilungen Orthopädie/Unfallchirurgie und Neurologie einen zukunftsweisenden Weg eingeschlagen hat.



Außergewöhnlicher Komfort für Reha-Patienten



Das Konzept hebt ab auf den einzigartigen Charakter der Zimmer, die nicht nur eine behagliche Atmosphäre ausstrahlen, sondern auch mit außergewöhnlichem Komfort ausgestattet sind. Dazu zählen etwa kippbare Spiegel, auf Knopfdruck ausfahrbare Garderobenstangen, höhenverstellbare Waschbecken und Toiletten, die ohne Papier auskommen, weil das Gesäß per Wasserdruck abgespült und mit einem integrierten Föhn getrocknet wird.



Elemente wie diese seien, für die Psyche wichtig, da Patienten somit ohne fremde Hilfe zurechtkämen, betont Christopher Leeser, Geschäftsführer der Wicker-Gruppe und Enkel des 2020 verstorbenen Firmengründers Werner Wicker. Die Resonanz der Patienten auf diese Neuerungen bei der Zimmerausstattung sei sehr gut. Aktuell hält die Rehaklinik 270 Betten für die orthopädische und neurologische Rehabilitation vor.



Menschen mit Contergan-Schäden in guten Händen



Die Klinik Hoher Meißner ist zudem bundesweit eine anerkannte Adresse für die Rehabilitation von Contergan-Patienten. Grund dafür ist die spezialisierte Ausstattung mit für sie funktionalen Möbeln und Sanitäranlagen. Die Betroffenen, rund 2.500 in Deutschland, können seit 2013 auf elf besondere Zimmer zurückgreifen, die mit Hilfsmitteln wie Dusch-Toiletten und Ganzkörper-Fönen ausgestattet sind.



Seit 2020 zählt die Klinik zu den mittlerweile acht multidisziplinären medizinischen Kompetenzzentren für Contergan-Patienten, die sich in Zusammenarbeit mit der Contergan-Stiftung über die besonderen Anforderungen austauschen. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Klinik-Personal um Chefarzt Dr. Volker Stück als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, künftig noch mehr auf ihre besonderen Bedürfnisse während der Reha einzugehen.



„Die Würde des Menschen müssen wir, solange es geht, mit technischen Helfern bewahren“, betont Christopher Leeser. Dafür setze man sich ein. Die hochmodernen Zimmer in dem neuen Klinikanbau seien ein weiterer Schritt in diese Richtung. Bislang sei der Markt auf diese Personengruppe nicht ausgelegt, dafür sei die Zahl der Betroffenen zu gering, ergänzt Dr. Stück.



Sonnenberg-Klinik mit ausgezeichneter Ernährungskompetenz



Die Sonnenberg-Klinik in Bad Sooden-Allendorf ist 2022 nach erfolgreicher Prüfung erneut mit dem RAL Gütezeichen „Kompetenz richtig Essen“ ausgezeichnet worden. Mit dem Gütezeichen wird eine qualitativ hochwertige Ernährung, die sowohl verschiedene Kostformen als auch spezielle Sonderkostformen beinhaltet, garantiert.



Bereits seit 1998 ist das RAL-Gütezeichen ein fester Bestandteil der Klinik. Seitdem findet regelmäßig alle zwei Jahre eine erneute Überprüfung durch die Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz e.V. statt. Die Fachklinik für Neurologie und Onkologie, Hämatologie und Immunologie (Anschlussrehabilitation) bietet seit über 30 Jahren eine patientenorientierte Behandlung und Betreuung von Menschen mit bösartigen Erkrankungen an.