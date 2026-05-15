Persönlich Danke gesagt: Werner Wicker Klinik würdigt Pflegekräfte zum Tag der Pflege

Mit persönlichen Besuchen auf allen Stationen, kleinen Süßigkeitenboxen und vielen Gesprächen hat die Pflegedirektion der Werner Wicker Klinik am Tag der Pflege ihre Wertschätzung für die Mitarbeitenden in der Pflege ausgedrückt. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem Anerkennung, persönlicher Austausch und ein herzliches Dankeschön für den täglichen Einsatz.



Am heutigen Tag der Pflege stand in der Werner Wicker Klinik vor allem die Wertschätzung für die Mitarbeitenden in der Pflege im Mittelpunkt. Die Pflegedirektion besuchte persönlich alle Stationen des Hauses, um sich direkt bei den Kolleginnen und Kollegen für ihren täglichen Einsatz zu bedanken.



Mit im Gepäck: kleine Süßigkeitenboxen von World of Sweets, als symbolisches Dankeschön für die Arbeit, die die Pflegekräfte jeden Tag leisten. Neben der kleinen Aufmerksamkeit standen vor allem die persönlichen Gespräche im Vordergrund.



„Die Arbeit in der Pflege ist oft intensiv und herausfordernd. Deshalb ist es schön, wenn man merkt, dass der Einsatz gesehen wird“, sagte eine Mitarbeiterin aus dem Pflegeteam. Ein Kollege ergänzte: „Die persönliche Übergabe und das Gespräch haben mir gezeigt, dass echte Wertschätzung dahintersteht.“



Pflegedirektor Tobias Krumm betonte die Bedeutung des Tages: „Pflege bedeutet weit mehr als medizinische Versorgung. Unsere Kolleginnen und Kollegen begleiten Menschen in schwierigen Situationen, übernehmen Verantwortung und leisten Tag für Tag Außergewöhnliches. Dafür möchten wir heute bewusst Danke sagen.“



Aline Linke ergänzte als Pflegedienstleitung: „Uns war wichtig, heute auf allen Stationen präsent zu sein und den Mitarbeitenden persönlich unsere Anerkennung auszusprechen. „Die Pflege trägt jeden Tag wesentlich zu unserer Patientenversorgung bei, gemeinsam mit den vielen weiteren Teams, die unsere Klinik am Laufen halten.“



Der Tag der Pflege macht jedes Jahr deutlich, welchen unverzichtbaren Beitrag Pflegekräfte für Patienten sowie für das gesamte Gesundheitswesen leisten. Die Werner Wicker Klinik bedankt sich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihren täglichen Einsatz, ihre Menschlichkeit und ihre Professionalität.

(lifePR) (