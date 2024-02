„Ein Vierteljahrhundert – Best Practice in der ambulanten und stationären Tinnitus-Behandlung“ lautet das Motto der nicht öffentlichen Fachveranstaltung, bei der insbesondere auch der kollegiale Austausch im Mittelpunkt steht. Das Programm bietet Vorträge zu Themen wie beispielsweise „Achtsamkeit bei Tinnitus“, „Pulssynchroner Tinnitus“ oder „Schlafstörung und Tinnitus“ sowie Workshops über „Psychopharmaka bei Tinnitus“, „Hörsysteme“ und „Tinnitus-Wahrnehmung“. Moderiert wird die Fortbildungsveranstaltung von Prof. Dr. Dr. Gerhard Goebel, Wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Tinnitus-Liga e. V.„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr das 25. Treffen für Tinnitus-Expertinnen und -Experten aus dem stationären und ambulanten Bereich in der Habichtswald-Klinik ausrichten zu dürfen. Bereits das erste Treffen im Jahr 1998 fand in der Habichtswald-Klinik statt – die Deutsche Tinnitus-Liga und die Habichtswald-Klinik verbindet also eine langjährige erfolgreiche und auch sehr persönliche Zusammenarbeit“, so Bernd Strohschein, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL). Die Selbsthilfeorganisation bietet ihren Mitgliedern kompetente Unterstützung und individuelle Beratung sowie Informationen zu Therapiemöglichkeiten und allen wichtigen Fragen rund um das Thema Tinnitus.In Zeiten der vielfältigen Veränderungen auf allen Ebenen unseres Lebens und insbesondere auch in unserem Gesundheitssystem, mit neuen Anforderungen an Behandlungskonzepte und Wirtschaftlichkeit, ist es uns dennoch gelungen, im Bereich der Psychosomatik das Angebot für Tinnitus-Patient*innen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. „Wir schätzen die langjährige gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. und sehen die Treffen in der Habichtswald Reha-Klinik als große Bereicherung an, um auch in diesen Zeiten durch die vielfältigen Anregungen und den direkten Austausch die Möglichkeit zu nutzen, uns im Bereich der psychotherapeutischen Tinnitus-Behandlung weiterzuentwickeln“, so Carmen von Nasse, Chefärztin der Habichtswald Reha-Klinik | Fachbereich Psychosomatik.Seit 1997 gibt es in der Habichtswald Reha-Klinik die Tinnitus-Behandlung in einem ganzheitlich integrativen Konzept. Spezifische Therapiebausteine des Behandlungskonzeptes sind eine Tinnitus-Retraining-Therapie mit Tinnitus-Coaching, Hör- und Musiktherapie sowie regelmäßig wöchentlich wechselnde Vorträge zum Thema Tinnitus und Gesundheit.Eingebettet sind diese spezifischen Therapiebausteine in ein psychotherapeutisches Gesamtkonzept, welches Einzel- und Gruppenpsychotherapie vorsieht. Ergänzend bietet die Klinik u.a. Physiotherapie und balneo-physikalische Anwendungen an.Die nun über 25-jährige Erfahrung der Habichtswald Reha-Klinik mit der Tinnitus-Therapie fließt stetig in das Behandlungskonzept ein, erweitert und verbessert es kontinuierlich. Die hohe Frequenz der Therapie und das professionelle Zusammenwirken eines erfahrenen Teams ermöglichen unseren Patient*innen eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität.Die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL) vertritt als gemeinnützige Selbsthilfeorganisation die Interessen der Patientinnen und Patienten mit Tinnitus, Hörsturz, Hyperakusis und Morbus Menière sowie ihrer Angehörigen. Rund 11.000 Mitglieder machen die DTL zum größten Tinnitus-Zusammenschluss in Europa und zur anerkannten Partnerin des Gesundheitswesens in Deutschland. Ca. 500 Fachleute gehören der DTL als fördernde Mitglieder an, darunter renommierte Wissenschaftler, HNO-Ärzte, Ärzte weiterer Disziplinen, Hörakustiker, Psychologen und Therapeuten. Außerdem werden rund 60 Selbsthilfegruppen in Deutschland durch die DTL betreut. Gegründet wurde die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. 1986 in Wuppertal. Weitere Infos: www.tinnitus-liga.de · Facebook: Deutsche Tinnitus-Liga e.V. · Instagram: deutsche­_tinnitus­­_ligaDeutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL)Sabine WagnerAm Lohsiepen 1842369 WuppertalTel.: 0202 24652-24Fax: 0202 24652-20E-Mail: s.wagner@tinnitus-liga.de