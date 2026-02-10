Westküstenklinikum Heide erneut als Diabeteszentrum ausgezeichnet

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat das Westküstenklinikum Heide erneut zertifiziert und bestätigt damit die hohe Qualität der diabetologischen Versorgung im Haus. Bereits seit dem Jahr 2000 weist das Klinikum im regelmäßigen Dreijahreszyklus nach, dass es die strengen fachlichen und strukturellen Voraussetzungen für die Behandlung von Menschen mit Diabetes erfüllt.



Die DDG vergibt ihr Zertifikat an Einrichtungen, die über ein qualifiziertes Behandlungsteam, klar definierte Schulungs- und Behandlungsstrukturen sowie zahlreiche diabetesspezifische Leistungsmerkmale verfügen. Ziel ist eine medizinisch hochwertige und wissenschaftlich fundierte Betreuung der Patientinnen und Patienten.



In den Westküstenkliniken kümmern sich zwei Diabetesberaterinnen, zwei Ernährungsberaterinnen und sechs Diabetologen um die Betreuung der Betroffenen. Das Team begleitet jährlich eine Vielzahl an Menschen mit Diabetes mellitus – von der Diagnosestellung über die medikamentöse Einstellung bis hin zu individueller Schulung und Behandlung. Auch Patientinnen auf der Entbindungsstation werden bei Bedarf während der Schwangerschaft oder nach der Geburt diabetologisch mitbetreut.



„Diabetes ist eine komplexe Erkrankung, die eine eng abgestimmte und individuell zugeschnittene Therapie erfordert“, erklären die ärztlichen Kollegen des Zentrums. „Eine gute medizinische Versorgung kann dazu beitragen, schwere Folge-erkrankungen zu vermeiden und die Lebensqualität deutlich zu verbessern.“



Die Bedeutung einer qualifizierten Behandlung zeigt der Blick auf die Zahlen: Rund neun Millionen Menschen in Deutschland leben mit Diabetes. In Kliniken hat etwa jeder fünfte Patient einen Diabetes in der Diagnosenliste. Unbehandelt oder schlecht eingestellt kann die Erkrankung langfristig zu schwerwiegenden Schäden an Gefäßen und Organen führen – etwa zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen, Nierenerkrankungen, Amputationen oder Erblindung.



„Das erneute DDG-Zertifikat ist ein Nachweis für hohe Qualität. Es bietet Patientinnen und Patienten Orientierung und Sicherheit – und ist zugleich eine Anerkennung für die engagierte Arbeit des gesamten diabetologischen Teams“, lobt der zuständige Chefarzt der Medizinischen Klinik 1, Prof. Dr. Thomas Herrmann.

