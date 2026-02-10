Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050900

Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH Esmarchstraße 50 25746 Heide, Deutschland http://www.westkuestenklinikum.de
Ansprechpartner:in Herr Sebastian Kimstädt +49 481 7851250
Logo der Firma Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH

Westküstenklinikum Heide erneut als Diabeteszentrum ausgezeichnet

Zertifizierung

(lifePR) (Heide, )
Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat das Westküstenklinikum Heide erneut zertifiziert und bestätigt damit die hohe Qualität der diabetologischen Versorgung im Haus. Bereits seit dem Jahr 2000 weist das Klinikum im regelmäßigen Dreijahreszyklus nach, dass es die strengen fachlichen und strukturellen Voraussetzungen für die Behandlung von Menschen mit Diabetes erfüllt.

Die DDG vergibt ihr Zertifikat an Einrichtungen, die über ein qualifiziertes Behandlungsteam, klar definierte Schulungs- und Behandlungsstrukturen sowie zahlreiche diabetesspezifische Leistungsmerkmale verfügen. Ziel ist eine medizinisch hochwertige und wissenschaftlich fundierte Betreuung der Patientinnen und Patienten.

In den Westküstenkliniken kümmern sich zwei Diabetesberaterinnen, zwei Ernährungsberaterinnen und sechs Diabetologen um die Betreuung der Betroffenen. Das Team begleitet jährlich eine Vielzahl an Menschen mit Diabetes mellitus – von der Diagnosestellung über die medikamentöse Einstellung bis hin zu individueller Schulung und Behandlung. Auch Patientinnen auf der Entbindungsstation werden bei Bedarf während der Schwangerschaft oder nach der Geburt diabetologisch mitbetreut.

„Diabetes ist eine komplexe Erkrankung, die eine eng abgestimmte und individuell zugeschnittene Therapie erfordert“, erklären die ärztlichen Kollegen des Zentrums. „Eine gute medizinische Versorgung kann dazu beitragen, schwere Folge-erkrankungen zu vermeiden und die Lebensqualität deutlich zu verbessern.“

Die Bedeutung einer qualifizierten Behandlung zeigt der Blick auf die Zahlen: Rund neun Millionen Menschen in Deutschland leben mit Diabetes. In Kliniken hat etwa jeder fünfte Patient einen Diabetes in der Diagnosenliste. Unbehandelt oder schlecht eingestellt kann die Erkrankung langfristig zu schwerwiegenden Schäden an Gefäßen und Organen führen – etwa zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen, Nierenerkrankungen, Amputationen oder Erblindung.

„Das erneute DDG-Zertifikat ist ein Nachweis für hohe Qualität. Es bietet Patientinnen und Patienten Orientierung und Sicherheit – und ist zugleich eine Anerkennung für die engagierte Arbeit des gesamten diabetologischen Teams“, lobt der zuständige Chefarzt der Medizinischen Klinik 1, Prof. Dr. Thomas Herrmann.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.