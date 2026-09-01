Neue Chefärztin

Von heute (1. September) an übernimmt Privatdozentin (PD) Dr. med. Milani Deb-Chatterji, FESO, die Leitung der Klinik für Neurologie am Westküstenklinikum Heide. Die Fachärztin für Neurologie gilt als ausgewiesene Expertin für die Schlaganfallmedizin und wechselt vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, an die Westküstenkliniken in Heide.



PD Dr. Deb-Chatterji absolvierte ihr Medizinstudium und ihre fachärztliche Weiterbildung an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) mit Aufenthalten am National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, UK, und am Charlotte Medical Center, USA. Den überwiegenden Teil ihrer wissenschaftlichen und klinischen Laufbahn verbrachte sie anschließend an der Klinik und Poliklinik für Neurologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), wo sie verschiedene Leitungsfunktionen übernahm. Wissenschaftlich widmete sie sich dort schwerpunktmäßig der klinischen Schlaganfallforschung sowie der Erforschung entzündlicher Gefäßerkrankungen des Gehirns (zerebrale Vaskulitiden). Ihre Habilitation erfolgte zum Thema „Akuttherapie des ischämischen Schlaganfalls – Outcome nach mechanischer Thrombektomie in der klinischen Praxis“.





Zuletzt war PD Dr. Deb-Chatterji als Geschäftsführende Oberärztin und Leiterin des Neurovaskulären Zentrums an der Klinik für Neurologie des UKSH, Campus Kiel, tätig. Für ihre Verdienste um die nationale und europäische Schlaganfallmedizin wurde sie als Fellow der European Stroke Organisation (FESO) ausgezeichnet und ist Mitglied des Gremiums „Zerebrovaskuläre Erkrankungen“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Ihre wissenschaftliche Arbeit umfasst zahlreiche Publikationen in international anerkannten Fachzeitschriften, unter anderem zu den Themen juveniler Schlaganfall, Thrombolyse und Thrombektomie sowie entzündliche Erkrankungen der Hirngefäße.



In Heide übernimmt PD Dr. Deb-Chatterji die Leitung einer Klinik mit überregional zertifizierter Stroke Unit, die jährlich mehr als 1.000 Patientinnen und Patienten mit akutem Schlaganfall oder einer transitorischen ischämischen Attacke (TIA) versorgt. Auf zehn Überwachungsplätzen mit direkter intensivmedizinischer Anbindung stehen rund um die Uhr alle modernen Therapieverfahren bis hin zur Thrombolyse und Thrombektomie zur Verfügung. Darüber hinaus deckt die Klinik das gesamte Spektrum neurologischer Erkrankungen ab – von Parkinson-Syndromen und Bewegungsstörungen über Multiple Sklerose und Epilepsie bis hin zu Demenzerkrankungen, Neuropathien und Kopfschmerzerkrankungen.



„Die Westküstenkliniken sind ein zentraler Versorger für Schlaganfälle und neurologische Erkrankungen an der schleswig-holsteinischen Westküste. Ich freue mich darauf, mit dem starken Team der Klinik für Neurologie den Fachbereich weiterzuentwickeln“, sagt die neue Chefärztin bei ihrem Dienstantritt.



PD Dr. Deb-Chatterji ist an ihren ersten Arbeitstag von den beiden Geschäftsführen der Westküstenkliniken, Dr. Martin Blümke und Dr. Bernward Schröder begrüßt worden. Die beiden betonten die Expertise der neuen Chefärztin in der Schlaganfallversorgung.



„Mit PD Dr. Deb-Chatterji konnten wir eine ausgewiesene Expertin für die Schlaganfallmedizin für unser Haus gewinnen. Ihre langjährige Erfahrung an renommierten Universitätskliniken und ihr wissenschaftlicher Ruf werden die neurologische Versorgung an der Westküste weiter stärken“, sagte der Medizinische Geschäftsführer, Dr. Martin Blümke und der Kaufmännische Geschäftsführer Dr. Bernward Schröder ergänzte: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und heißen Frau PD Dr. Deb-Chatterji herzlich in Heide willkommen.“



PD Dr. Deb-Chatterji übernimmt die Klinik von Dr. Martin Paul. Der Neurologe und Leitende Oberarzt der Geriatrie hatte die Klinik nach dem Ausscheiden des langjährigen Chefarztes, Prof. Dr. Johann Hagenah, im Juni drei Monate lang kommissarisch geführt.

(lifePR) (