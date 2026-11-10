Unter dem Motto „Gesundheitsversorgung im Wandel – 25 Jahre 6K“ haben Führungskräfte und FachexpertInnen der kommunalen Krankenhäuser im 6K-Klinikverbund Schleswig-Holstein am 5. und 6. November 2026 in Timmendorfer Strand ihre jährliche Klausurtagung durchgeführt. Im Mittelpunkt standen das 25-jährige Bestehen des Verbundes, die Zukunft der Krankenhausversorgung, die Bewältigung der Krankenhausreform, Digitalisierung, Fachkräftesicherung und nachhaltiges Handeln.





Die Tagung wurde vom 6K-Vorsitzenden, Dr. Martin Blümke, Medizinischer Geschäftsführer der Westküstenkliniken, und der Krankenhausdirektorin des ausrichtenden Klinikums Itzehoe, Hannah Maria Werner, eröffnet. Staatssekretär Gesundheit, Dr. Olaf Tauras, ordnete in seinem Grußwort die aktuellen politischen und strukturellen Entwicklungen ein. Dr. Abraham Klink, ehemaliger Gesundheitsminister der Niederlande, eröffnete anschließend mit seinem Vortrag „Blick über den Tellerrand“ eine internationale Perspektive: Er zeigte auf, welche Schlüsselelemente ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht und welche Impulse Schleswig-Holstein aus dem niederländischen Gesundheitssystem gewinnen kann.



Sechs Handlungsfelder gemeinsam entwickelt

In sechs strategischen Handlungsfeldern diskutierten die Teilnehmenden konkrete Perspektiven für die 6K-Häuser: Versorgungsauftrag, Patientenorientierung, Prozessoptimierung und Controlling, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation sowie Personalentwicklung und Führungskultur.



Im Bereich Versorgungsauftrag ging es unter anderem um die ärztliche Weiterbildung nach der Krankenhausreform und die Entwicklung tragfähiger Medizinstrategien. Prof. Dr. Doreen Richardt, Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, und Dr. Christian Eggersmann, Chefarzt für Urologie und Kinderurologie am Klinikum Rheine, lieferten hierzu fachliche Impulse.



Zum Thema Patientenorientierung beschäftigten sich die Teilnehmenden mit Patientensicherheit und neuen Wegen der Patientenkommunikation. Dr. Marcus Rall, Gründer des InPASS Instituts für Patientensicherheit und Teamtraining, Dr. Christopher Voigt, Chefarzt für Pneumologie, Infektiologie und Onkologie am Klinikum Itzehoe, sowie Vertretende des Pflegebereichs des Friedrich-Ebert-Krankenhauses beleuchteten, wie Sicherheit im klinischen Alltag weiter gestärkt werden kann. Neue Wege in der Patientenkommunikation zeigte Thomas Ullrich, Agentur Komm.Passion, auf.



Podiumsdiskussion zu Ökonomie und Medizin

Eine Podiumsdiskussion mit Chefärzten aus den 6K-Häusern zum Thema Hybrid-DRGs im Alltag stellte die Frage ins Zentrum, wie Krankenhäuser mit veränderten Vergütungs- und Steuerungslogiken umgehen, medizinische Qualität sichern und gleichzeitig wirtschaftlich handlungsfähig bleiben können.



Weitere Impulse gab es zu Produktivität im Klinikalltag, zum Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Medizin sowie zum „Green Hospital“. Dr. Silke Kühnle, Geschäftsführerin der Städtischen Kliniken Mönchengladbach, Richard Starr, Pflegedirektor des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, Dr. Britta Raitschew, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme am Städtischen Krankenhaus Kiel, und Dr. Matthias Albrecht, Geschäftsführer der KLUG – Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V., diskutierten mögliche Wege für eine leistungsfähige und nachhaltige Krankenhausversorgung.



Digitalisierung und Fachkräfte als Schlüssel

Am zweiten Tag standen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Automatisierung im Mittelpunkt. Sanjay Sauldie, Director des European Internet Marketing Institute & Academy, zeigte Chancen und Anforderungen neuer technologischer Entwicklungen für den Krankenhausalltag auf.



Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Gewinnung und Entwicklung von Mitarbeitenden, kooperativer Führung sowie interkultureller und interprofessioneller Zusammenarbeit. Die Sessions widmeten sich zudem der Weiterentwicklung von Stations- und Versorgungsmodellen. Referentinnen und Referenten waren unter anderem Michael Jahn von SP Training & Consulting, Dr. Till Gericke vom Welcome Center Schleswig-Holstein und Thorsten Rantzsch, Pflegedirektor der Uniklinik Düsseldorf.



Ergebnis: Zusammenarbeit stärken, Wandel gestalten

Die Teilnehmenden waren sich einig: Die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung lassen sich nicht allein durch neue Gesetze, Strukturen oder Technologien lösen. Entscheidend sind Menschen, die Verantwortung übernehmen, im Gespräch bleiben und den Wandel aktiv gestalten.



„Die Klausurtagung hat gezeigt, wie viel Kraft im gemeinsamen Austausch zu den Perspektiven im Kooperationsverbund der 6K-Häuser liegt“, erklärt die gastgebende Klinikdirektorin, Hannah Maria Werner. „Wir werden die neu gesetzten Impulse nutzen, um unsere Häuser zukunftsfähig weiterzuentwickeln, Fachkräfte zu gewinnen und die hochwertige, wohnortnahe Versorgung in Schleswig-Holstein zu sichern.“



Der Vorsitzende des 6K-Verbundes und Medizinische Geschäftsführer der Westküstenkliniken, Dr. Martin Blümke, betonte, dass es dazu einer auskömmlichen Finanzierung der Kliniken bedarf und adressierte an die Bundesregierung die Forderung dazu auch neue Wege zu gehen.



„Wir müssen die begrenzten Ressourcen besser und zielgerichteter einsetzen, um gerade in den ländlichen Regionen, auch in Zukunft eine gute und flächendeckende Versorgung sicherstellen zu können. Regionalbudgets, wie wir sie bereits in der Psychiatrie haben, könnten dazu auch in der Somatik das geeignete Mittel sein. Wir bieten an, diese Finanzierungsmodelle bei uns umzusetzen und appellieren an den Gesetzgeber dazu die notwendigen Regelungen zu schaffen“, so Dr. Martin Blümke.



Über den 6K-Klinikverbund

Zum 6K-Klinikverbund Schleswig-Holstein gehören das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, das Klinikum Itzehoe, das Städtische Krankenhaus Kiel sowie die Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide. Seit 25 Jahren arbeiten die Häuser daran, die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein gemeinsam zu sichern und weiterzuentwickeln.

(lifePR) (