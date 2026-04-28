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6K-Hygieneforum in Heide: Austausch zu Infektionsschutz, Krankenhaushygiene und aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen

Experten aus Kliniken und Gesundheitswesen diskutieren in Heide über Hygiene, Sepsis, Antibiotikaeinsatz und neue Entwicklungen im Infektionsschutz

(lifePR) (Heide, )
Der 6K Klinikverbund lädt Ende Oktober wieder zu einem Hygieneforum in das Bildungszentrum der Westküstenkliniken in Heide ein. Ein Tag lang werden sich Hygiene-Expertinnen und -Experten aus Kliniken, dem öffentlichen Gesundheitsdienst, Heimen und anderen Gesundheitseinrichtungen über Fragen der Hygiene und des Infektionsschutzes austauschen.

Fokus auf aktuelle Herausforderungen der Krankenhaushygiene

Hygiene in unruhigen Zeiten“ haben die Organisatoren das Forum überschrieben.  Dabei geht es allerdings nicht um die unruhige Weltlage, wie einer der beiden Programmverantwortlichen der Tagung und Co-Leiter der Krankenhaushygiene der Westküstenkliniken, Dr. André Bode, betont.

„Hygiene im Krankenhaus und Gesundheitseinrichtungen ist vielschichtig und unterliegt auch dank des technischen Fortschritts einem stetigen Wandel. Daher ist es so wichtig, dass sich die Expertinnen und Experten zu Infektionsschutz und Krankenhaushygiene regelmäßig austauschen. Dazu wollen wir mit unserem Forum wieder einen Beitrag leisten“, erklärt Dr. André Bode.

Rückblick und neue Themenschwerpunkte nach der Pandemie

Das letzte Hygieneforum des 6K Verbundes, in dem die Westküstenkliniken gemeinsam mit dem Klinikum Itzehoe, dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster und dem Städtischen Krankenhaus in Kiel organisiert sind, fand 2020 drei Wochen vor dem Corona-Lockdown statt.

„Durch Corona haben wir viel gelernt und vieles ist heute selbstverständlich, wie beispielsweise der Nachweis von Krankheitserregern im Abwasser. Das wird auch auf dem Hygieneforum am Beispiel von Grippeviren ein Thema sein. Wir werden uns aber auch mit  Themen wie Sepsis, Antibiotika-Einsatz und Hygiene im Rettungsdienst befassen“, erzählt Dr. Sandra Rasmussen, die zweite Programmverantwortliche und ebenfalls Co-Leiterin der Krankenhaushygiene der Westküstenkliniken.

Prominente Unterstützung und breite Zielgruppe

Besonders freuen sich die beiden Krankenhaushygieniker, dass Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken die Schirmherrschaft übernommen hat und sogar persönlich nach Heide kommen wird, um die Tagung mit einem Grußwort zu eröffnen.

Die Veranstaltung richtet sich grundsätzlich an alle Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitsdienst und in Gesundheitseinrichtungen, bei denen Hygiene ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist, wie zum Beispiel Hygienebeauftragte in der Pflege oder hygienebeauftragte Ärzte. Die Anmeldungen sind ab sofort direkt unter dem folgenden Link 6K-Hygieneforum, auf der Homepage der 6K Kliniken www.6k-kliniken.de oder dem Bildungszentrums der Westküstenkliniken www.westkuestenkliniken.de/bildungszentrum möglich.

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