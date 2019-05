WestLotto in der Kategorie "Public Affairs" ausgezeichnet: Ehrenamt-Check gewinnt Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Pressemitteilung BoxID: 753547 (Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG)

Auf der neu entwickelten Online-Plattform www.ehrenamtcheck.de kann jeder durch die Beantwortung weniger Fragen herausfinden, welcher Ehrenamtstyp er ist und bei Bedarf auch direkt Kontakt zum richtigen Ansprechpartner aufnehmen.„In Gesprächen mit den gesellschaftlichen Trägern in unserem Land wurde immer wieder deutlich, dass es Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz oder dem Landessport zunehmend schwerer fällt, vor allem junge Menschen für ein ehrenamtliches Engagement zu begeistern“, sagt WestLotto-Geschäftsführerin Christiane Jansen. „Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit dem Ehrenamt-Check eine digitale Lösung für eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung gefunden haben, die den Nerv der Zeit trifft.“Als gemeinwohlorientiertes Unternehmen fließen rund 40 Prozent der Spieleinsätze bei WestLotto zurück an das Land NRW und kommen so wiederum der Gesellschaft zugute. Von den Geldern, die durch das sogenannte Lotto-Prinzip zusammenkommen, profitieren Vereine und Organisationen aus Sport, Wohlfahrt, Denkmal- und Naturschutz sowie Kunst und Kultur.Entwickelt wurde der Ehrenamt-Check von WestLotto gemeinsam mit der Agentur Weiss-Intermedia.