Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1070021

Wernigerode Tourismus GmbH Marktplatz 10 38855 Wernigerode, Deutschland http://www.wernigerode-tourismus.de
Ansprechpartner:in Frau Corinna Filipski +49 3943 5537824
Logo der Firma Wernigerode Tourismus GmbH

Sportliches Aushängeschild für die Harzregion: Wernigerode Tourismus GmbH gewinnt Langläufer Jannis Grimmecke als offiziellen Markenbotschafter

(lifePR) (Wernigerode, )
Die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) und der aus Wernigerode stammende Skilangläufer Jannis Grimmecke gehen ab sofort gemeinsame Wege. Mit der Vereinbarung unterstützt die Tourismus GmbH den 23-jährigen Ausnahmeathleten aus Wernigerode auf seinem Weg an die nationale und internationale Spitze – und macht ihn gleichzeitig zum sportlichen Botschafter der Harzer Destination.

Grimmecke, der für den Nordischen Skiverein (NSV) Wernigerode startet und im Perspektivkader des Deutschen Skiverbandes (DSV) läuft, gehört seit Jahren zu den vielversprechendsten deutschen Langläufern. In der vorletzten Saison feierte er sein Weltcupdebüt in Lahti und sicherte sich zuletzt mehrere Podestplätze im Continental Cup, unter anderem einen Sprintsieg bei den nationalen Meisterschaften in Oberstdorf-Ried. Seine läuferische Heimat liegt im Harz und in Oberwiesenthal, wo er auch trainiert.

„Mit Jannis Grimmecke gewinnen wir einen Sportler, der den Namen Wernigerode weit über die Region hinaus trägt", erklärt Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH. „Seine sportliche Entwicklung und seine Verbundenheit mit unserer Stadt passen ideal zu unserem Ziel, Wernigerode und Schierke als aktive, naturverbundene Wintersportregion zu präsentieren."

Als sichtbares Zeichen der Partnerschaft trägt Jannis Grimmecke ab sofort bei all seinen Wettkämpfen, offiziellen Anlässen und Medienauftritten das Logo der Wernigerode Tourismus GmbH auf seiner Wettkampfmütze sowie dem Stirnband. Darüber hinaus wird der Athlet die Destination aktiv in seine digitale Kommunikation einbinden.

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung der Wernigerode Tourismus GmbH. Sie gibt mir Rückhalt für die kommende Saison und ermöglicht es mir, mich noch stärker auf mein Training und die Wettkämpfe zu konzentrieren – gleichzeitig kann ich meiner Heimat auf internationaler Bühne ein Gesicht geben", sagt Jannis Grimmecke.

Mit der neuen Partnerschaft setzt die Wernigerode Tourismus GmbH ihr Engagement für den regionalen Sport fort und unterstreicht die Positionierung des Harzes als Ziel für aktiven Winter- und Naturtourismus.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.