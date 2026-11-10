Lichterzauber Schierke mit Klippenglühen und Weihnachtskrippe

Vom 28. November 2026 bis 3. Januar 2027 verwandelt sich der Luftkurort Schierke an jedem Freitag, Samstag und Sonntag in ein festlich beleuchtetes Lichterdorf. Historische Gebäude, die Mauseklippen, die Rennrodelbahn und über 30 weitere Häuser und Objekte werden farbenreich illuminiert.



Der Ort erstrahlt in stimmungsvollem Glanz und lädt zu winterlichen Abendspaziergängen ein.



Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm u. a. mit einem gemeinsamem Adventssingen am 5. Dezember, dem Weihnachtsmarkt in der Schierker Feurstein Arena am 20. Dezember und vielen kreativen Mitmachangeboten und weiteren winterlichen Veranstaltungen sorgt für besondere Erlebnisse.



Die Schierker Weihnachtskrippe im Kurpark ist mittlerweile ein besonderer Anziehungspunkt zum Lichterzauber. Die Krippe mit lebensgroßen Figuren aus massivem Eichenholz – von der niedersächsischen Holzkünstlerin Sylvia Itzen ausschließlich mit der Motorsäge gefertigt – wurde im letzten Jahr vervollständigt und ist wieder über die gesamte Advents- und Weihnachtszeit bis zum 3. Januar 2027 zu bestaunen.



Der Schierker Lichterzauber mit Klippenglühen startet mit der feierlichen Eröffnung der Schierker Weihnachtskrippe am 28. November 2026 um 15:30 Uhr im Kurpark Schierke.



Die Stadt Wernigerode und der Ortsteil Schierke laden alle Gäste herzlich ein, die winterliche Stimmung in Schierke zu genießen und sich von der festlichen Stimmung verzaubern zu lassen.

(lifePR) (