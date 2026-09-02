Konzerthaus Liebfrauen Wernigerode: Kulturvielfalt bis zum Jahresende 2026 und Programmplanung 2027 angelaufen
„Unser Anspruch ist es, das Konzerthaus Liebfrauen Wernigerode als offenen und lebendigen Ort für ganz unterschiedliche Menschen und kulturelle Erlebnisse zu gestalten.
Das Programm bis zum Jahresende zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Möglichkeiten unseres Hauses sind: große Orchesterkonzerte und internationale Künstler treffen auf regionale Ensembles, junge Talente, Kabarett, Schauspiel und besondere Weihnachtsformate. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Publikum viele besondere Momente zu erleben“, sagt Roman Müller von der Wernigerode Tourismus GmbH, die das Konzerthaus betreibt.
Große Namen und musikalische Vielfalt im Herbst
Den Auftakt bildet am 18. September die Spielzeiteröffnung des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode mit „Belcanto“. Im September folgen unter anderem das 1. Sinfoniekonzert des Orchesters sowie die Große Johann Strauss Gala. Mit Kathy Kelly & Jay Alexander steht zudem ein Abend auf dem Programm, der Klassik und Pop verbindet.
Der Oktober präsentiert sich besonders vielseitig. Zum Tag der Deutschen Einheit gastiert das Kabarett „Herkuleskeule“ aus Dresden am 2. Oktober mit dem Stück „Nur die Harten komm‘ in Garten!“ im Konzerthaus. Weitere Höhepunkte sind die Show des Musikers und Entertainers Götz Alsmann, der mit seinem Programm „...bei Nacht...“ am 23. Oktober zu Gast ist, der Auftritt von Willy Astor mit „Reimart und Lachkunde“ sowie die Komödie „Chocolat“ mit Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer und Les Manouches du Tannes an zwei Abenden zum Wernigeröder Schokoladenfestival chocolART Ende Oktober.
Auch das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode spielt im Oktober mehrfach im Konzerthaus.
Im November steht unter anderem das hochkarätig besetzte A-Cappella-Weekend am 13. und 14. November mit „anders“ und den „German Gents“ auf dem Programm.
Hinzu kommen ein Hubertus-Konzert und das 3. Sinfoniekonzert des Philharmonischen Kammerorchesters, ein politischer Gesprächsabend mit Gregor Gysi und Peter Michael Diestel sowie ein Gastspiel der Italian Tenors am 21. November. Bereits am 8. November lädt der Wernigeröder Organist und Komponist Konrad Paul zur „Orgelwanderung im Harz – „Die Harzreise“ in Wort und Orgelklang“ ein.
Advent und Weihnachten im Konzerthaus
Im Dezember wird das Konzerthaus Liebfrauen erneut zum besonderen Treffpunkt in der Adventszeit. Zu den Höhepunkten gehören die Adventskonzerte des Rundfunk-Jugendchores Wernigerode gemeinsam mit dem Philharmonischen Kammerorchester, der Weihnachtsabend mit Claudia Michelsen, der „Flotte Dreier“ mit Wolfgang Stumph, Wolfgang Schaller und Rainer Schulze sowie das Gastspiel des MDR-Sinfonieorchesters mit einer musikalischen Reise durch „funkelnde Winterwelten“ am 13. Dezember.
Mit einem erneuten Besuch der Wiener Sängerknaben am 17. Dezember, den Weihnachtskonzerten der Chöre des Landesgymnasiums für Musik sowie den beliebten
„Sing along“-Adventskonzerten zum Mitsingen am 22. und 23. Dezember setzt sich die festliche Reihe fort. Den traditionellen Jahresabschluss bilden am 31. Dezember die Silvesterkonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode.
Programmplanung 2027 bereits in vollem Gang
Während sich das Publikum noch auf zahlreiche Höhepunkte des Jahres 2026 freuen kann, laufen im Konzerthaus bereits die Planungen für 2027. Erste Veranstaltungen sind schon im Vorverkauf, darunter im Januar The Best of Black Gospel, The Real Comedian Harmonists, Daphne de Luxe und mehrere Konzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Ein besonderes Konzert steht ebenfalls schon fest: Am 13. Februar wird das Sächsische Barockorchester mit „Magnificat“ unter der Leitung des ehemaligen Thomaskantors Gotthold Schwarz erstmals im Konzerthaus zu erleben sein.
„Wir denken natürlich schon weiter. Die Programmplanung für 2027 läuft bereits auf Hochtouren. Dabei geht es uns nicht nur darum, erneut ein attraktives Konzert- und Bühnenprogramm zusammenzustellen. Wir möchten auch langfristig ein verlässlicher Partner für die Menschen in der Region sein und das Konzerthaus für unterschiedliche Anlässe öffnen“, so Roman Müller weiter.
Dazu gehören auch Jugendweihe-Feierstunden: Für das Jahr 2027 können entsprechende Termine bereits jetzt im Konzerthaus Liebfrauen angefragt und gebucht werden.
Damit steht Familien und Veranstaltern frühzeitig ein festlicher und besonderer Rahmen für diesen wichtigen Tag zur Verfügung.
Das Konzerthaus Liebfrauen verbindet damit auch künftig hochkarätige Kulturveranstaltungen mit seiner Funktion als besonderer Veranstaltungsort.
Die historische Atmosphäre, die besondere Akustik und die zentrale Lage machen das Haus zu einem Ort, an dem Musik, Begegnung und festliche Anlässe zusammenkommen.
Alle Veranstaltungen, Termine und Informationen zum Kartenverkauf: www.konzerthaus-wernigerode.de oder im neuen WhatsApp-Kanal der Wernigerode Tourismus GmbH