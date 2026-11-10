Glanz.Licht. Wernigerode
Weihnachtsmarkt vom 20. November bis 22. Dezember 2026 Mit Wintermarkt bis zum 6. Januar 2027
Lichterglanz an der Sylvestrikirche und Lebkuchen auf dem Nicolaiplatz
Der Oberpfarrkirchhof mit der Sylvestrikirche hinter dem historischen Rathaus wird zur Lichterkirche. Dreidimensionale Lichtfiguren der Harzer Tierwelt bringen zusammen mit den Baum-Illuminationen an der Kirche und auf dem Nicolaiplatz einen besonderen Lichterglanz in die Gassen und nicht nur Kinder zum Staunen. Herrnhuter Sterne über den Straßen in der Altstadt sorgen für zusätzliche Weihnachtsatmosphäre.
Auf dem Nicolaiplatz wächst der Wernigeröder Lebkuchenwald. In gemütlicher Atmosphäre warten Lebkuchenfiguren darauf von den Besuchern entdeckt zu werden.
Lebendiger Adventskalender – 24 Türchen mit 24 kostenfreien Erlebnissen für Familien
Der "Lebendige Adventskalender" bietet viele Überraschungen. Partner, Vereine und Unternehmen haben 24 tolle Angebote für Familien und Kinder zusammengestellt. Der Kalender ist kostenfrei in der Tourist-Information Wernigerode erhältlich und wird darüber hinaus jedem Kind in Wernigerodes Kindertagesstätten und Grundschulen zur Verfügung gestellt. Auch im Internet auf www.wernigerode-tourismus.de öffnet sich täglich ein neues Türchen.
Wintermarkt vom 23. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027
Die Lichterkirche und der Wintermarkt an der Blumenuhr sorgen auch in diesem Jahr dafür, dass die vielen Besucher der Stadt auch zwischen den Feiertagen und noch bis zum 6. Januar ein schönes Angebot vorfinden. Auf der Bühne an der Blumenuhr wird täglich Live-Musik geboten.
Verkaufsoffene Sonntage
Shopping im Advent - Die Geschäfte der Wernigeröder Kaufmannsgilde laden am 2. und 3. Advent in der Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr in ihre Geschäfte ein.
Oh, wie „VERFÜHRERISCH“ –
sind die Weihnachtspräsente aus der Tourist-Information Wernigerode
Unser persönlicher Wernigerode Tourismus GmbH - Geschenketipp
Pünktlich zur Weihnachtszeit bietet die Wernigerode Tourismus GmbH vielfältige Geschenktipps an. Wer noch keine Idee hat, was er seinen Liebsten schenken könnte, findet hier Inspiration.
Ein Gutschein nach Wahl, beispielsweise für eine Veranstaltung im Konzerthaus Liebfrauen Wernigerode oder eine Saisonkarte für den Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode, ist eine gute Wahl. Genießer freuen sich über direkt gehandelten Kaffee aus vietnamesischen und brasilianischen Bohnen, erhältlich in der Tourist-Information, ebenso wie Plätzchen- oder Kanapee-Ausstecher in Form des Brockens. Für gemütliche Stunden zu zweit eignen sich Glühwein, Rot- und Weißwein aus der Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße. Diese können auch in einer Geschenkbox mit der limitierten Weihnachtsbaumkugel von 2026 ergänzt werden.
Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt
Sonntag bis Donnerstag von 11:00 - 20:00 Uhr
Freitag und Samstag von 11:00 - 21:00 Uhr
Marktruhe am 22. November 2026 (Totensonntag)