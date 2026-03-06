Gemeinsam für nachhaltigen Tourismus: Wernigerode erneut TourCert-zertifiziert

Die Destination Wernigerode wurde erneut als nachhaltiges Reiseziel nach den Kriterien von TourCert zertifiziert. Mit der erfolgreichen Rezertifizierung bestätigt Wernigerode sein kontinuierliches Engagement für nachhaltigen Tourismus, verantwortungsvolle Entwicklung und eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Damit bleibt Wernigerode weiterhin das einzige Reiseziel in Sachsen-Anhalt mit dieser Zertifizierung. „Ich bin immer wieder beeindruckt mit welcher Stringenz und Authentizität Wernigerode die Nachhaltigkeitsentwicklung vorantreibt. Es ist auf diesem Feld unsere absolute Vorzeigeregion, die zeigt, dass der Tourismus Teil der Lösung sein kann“, sagt Martin Schulze, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt e.V.



Bereits seit mehreren Jahren verfolgt die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) konsequent das Ziel, Tourismus wirtschaftlich erfolgreich, sozial verträglich und ökologisch verantwortungsvoll zu gestalten. Im Rahmen der Rezertifizierung wurden Maßnahmen und Fortschritte in verschiedenen Bereichen geprüft – darunter Umweltmanagement, regionale Wertschöpfung, die Entwicklung und Kommunikation nachhaltiger Angebote für Gäste sowie die Einbindung lokaler Akteurinnen und Akteure. „Die erneute Zertifizierung von Wernigerode zeigt, dass nachhaltiger Tourismus kein kurzfristiges Projekt ist, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Besonders beeindruckend ist, wie konsequent die Destination ihre Partner einbindet und Nachhaltigkeit Schritt für Schritt im gesamten touristischen Angebot verankert. Genau diese gemeinsame Verantwortung von Destination, Betrieben und regionalen Akteuren ist entscheidend, um Tourismus langfristig erfolgreich und zukunftsfähig zu gestalten“, ergänzt Marco Giraldo, Managing Partner von TourCert.



Seit Juni 2025 arbeitet die WTG im Bereich nachhaltiger Tourismus noch intensiver mit dem Nationalpark Harz zusammen, der ebenfalls ein Netzwerk aus nachhaltigen Betrieben pflegt. Im Rahmen von gemeinsamen Netzwerktreffen werden Impulse rund um nachhaltigen Tourismus gegeben und gemeinsame Projektideen entwickelt. Mit Hilfe einer Förderung der Lokalen Aktionsgruppe Harz (LAG) wird der Fokus in den kommenden Jahren auf Klimawandelanpassung gelegt. Durch Vorträge und Workshops sollen touristische Betriebe für künftige Herausforderungen zukunftsfähig aufgestellt sein. „Wir würden uns freuen, noch weitere touristische Partner für unser Netzwerk gewinnen zu können, denn nur gemeinsam können wir die Destination Wernigerode für Gäste und Einheimische noch nachhaltiger entwickeln“, sagt Andreas Meling.

