Gemeinsam für den Harz: World Clean Up Day am 20. September 2026

Ob aus Schierke, Ilsenburg, Torfhaus oder Oderbrück – Wanderfreunde, Naturbegeisterte und Einheimische sind herzlich eingeladen, ausgerüstet mit Müllsäcken und viel Engagement die beliebten Brockenwege sauber zu halten und die Natur von Unrat zu befreien.
Die Touren im Überblick:
- Ab Schierke: Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 7 km | Dauer: ca. 2,5 Stunden
- Ab Ilsenburg: Start: 08:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 12 km | Dauer: ca. 5,5 Stunden
- Ab Torfhaus: Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 8,5 km | Dauer: ca. 4 Stunden
- Ab Oderbrück: Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 8 km | Dauer: ca. 3,5 Stunden
Die Aktion wird gemeinsam geplant und organisiert von einer breiten Allianz regionaler Partner: der Wernigerode Tourismus GmbH, Die Wanderei, der Nationalpark Harz, Tom Wawarek alias „Unterwegs im Freien“ bei Instagram, der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Wernigerode, die Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e.V.
„Mit der Aktion am World Clean Up Day möchten wir nicht nur gemeinsam konkret etwas für den Erhalt unserer einzigartigen Naturkulisse tun, sondern auch das Bewusstsein für ein achtsames Miteinander in der Natur schärfen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Initiative auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit so vielen engagierten Partnern aus der Region auf die Beine stellen können“, sagt Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH.
Die Teilnahme an allen Clean-Up-Wanderungen ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Plätze und zur besseren Planung ist jedoch eine Voranmeldung erforderlich.
Anmeldungen und weitere Informationen unter: diewanderei.de