Gemeinsam für den Harz: World Clean Up Day am 20. September 2026

Ab Schierke: Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 7 km | Dauer: ca. 2,5 Stunden

Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 7 km | Dauer: ca. 2,5 Stunden Ab Ilsenburg: Start: 08:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 12 km | Dauer: ca. 5,5 Stunden

Start: 08:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 12 km | Dauer: ca. 5,5 Stunden Ab Torfhaus: Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 8,5 km | Dauer: ca. 4 Stunden

Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 8,5 km | Dauer: ca. 4 Stunden Ab Oderbrück: Start: 10:00 Uhr | Streckenlänge: ca. 8 km | Dauer: ca. 3,5 Stunden

Anlässlich des weltweiten World Clean Up Days am Sonntag, dem 20. September 2026, lädt die Wernigerode Tourismus GmbH gemeinsam mit regionalen Partnern dazu ein, ein Zeichen für den Umwelt- und Naturschutz im Harz zu setzen. Unter dem Motto „Gemeinsam für die Natur“ führen vier verschiedene Clean-Up-Wanderungen aus unterschiedlichen Richtungen hinauf zum Brocken.Ob aus Schierke, Ilsenburg, Torfhaus oder Oderbrück – Wanderfreunde, Naturbegeisterte und Einheimische sind herzlich eingeladen, ausgerüstet mit Müllsäcken und viel Engagement die beliebten Brockenwege sauber zu halten und die Natur von Unrat zu befreien.Nach dem Aufstieg erwartet alle fleißigen Helferinnen und Helfer auf dem Brocken eine wohlverdiente Stärkung: In der Brockenhaus-Cafeteria gibt es für die Teilnehmenden kostenfreien Kaffee und Kuchen. Als besonderes Highlight für Stempelsammler wartet außerdem ein begehrter Sonderstempel der Harzer Wandernadel.Die Aktion wird gemeinsam geplant und organisiert von einer breiten Allianz regionaler Partner: der Wernigerode Tourismus GmbH, Die Wanderei, der Nationalpark Harz, Tom Wawarek alias „Unterwegs im Freien“ bei Instagram, der Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Wernigerode, die Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz e.V.„Mit der Aktion am World Clean Up Day möchten wir nicht nur gemeinsam konkret etwas für den Erhalt unserer einzigartigen Naturkulisse tun, sondern auch das Bewusstsein für ein achtsames Miteinander in der Natur schärfen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Initiative auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit so vielen engagierten Partnern aus der Region auf die Beine stellen können“, sagt Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH.Die Teilnahme an allen Clean-Up-Wanderungen ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Plätze und zur besseren Planung ist jedoch eine Voranmeldung erforderlich.Anmeldungen und weitere Informationen unter: diewanderei.de