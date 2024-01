Einladung zur Abschlussausstellung des Werkstattsemesters 2023/24

Auch in diesem Werkstattsemester haben sich die Teilnehmenden wieder während des gesamten Semesters vollkommen auf die vielfältigen Gestaltungsthemen mit den sehr unterschiedlichen Materialien eingelassen! Von der Ideenfindung über den Entwurf bis zur gestalterisch-handwerklichen Umsetzung in den Werkstätten Glas, Holz, Metall und Textil sowie Gestaltung – der Prozess steht hierbei im Vordergrund. Die Auseinandersetzung mit den Eigenheiten der unterschiedlichen Materialien als auch die Auseinandersetzung mit sich selbst in der Interaktion mit den Materialien – eine sehr beeindruckende Erfahrung für die Teilnehmenden. Widerstände des Materials oder in sich selbst lassen sich überwinden oder es finden sich ungeahnte Wege, mit ihnen umzugehen.Das Werkstattsemester richtet sich an Erwachsene in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Es kann Ausgleich zum Berufs- oder Familienalltag sein, zur Neuorientierung beitragen und den Wiedereinstieg erleichtern oder im Vor-/Ruhestand den Horizont erweitern. Bei Semesterbeginn war in diesem Werkstattsemester die jüngste Teilnehmerin 27 Jahre, die älteste 69 Jahre jung. Eine bunte Mischung an Erfahrungen.Interesse? Dann besuchen Sie die Abschlussausstellung des diesjährigen Werkstattsemesters!20.02.2024 um 19:00 UhrKünstlerhaus im KuKuQ, Glasbau I.OG, Königstraße 93, 90402 Nürnberg.21.02. – 03.03.2024täglich 14:00 bis 19:00 Uhr.Dozentinnen und Dozenten aus den Werkstätten führen durch die Ausstellung und erläutern den handwerklich-gestalterischen Entstehungsprozess der Werke.Diefinden an den folgenden Terminen und Zeiten statt:- Durch die Ausstellung führt Jan Burmester, Dozent für Gestaltung.- Durch die Ausstellung führt Annette Zey, Dozentin für Metall.Die Führungen dauern ca. 30 – 45min.Der Treffpunkt für die Führungen ist in der Ausstellung, I.OG Glasbau, Künstlerhaus im KuKuQ.Die Dozentinnen und Dozenten geben Einblicke in die Arbeit der Werkbund Werkstatt Nürnberg und den handwerklich-gestalterischen Prozess von der Aufgabenstellung bis zum fertigen Werk!Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Zu den Presseterminen am Ausstellungsort laden wir Sie, als Vertreter der Presse, herzlich ein! Die Presse wird durch den Geschäftsführer und Schulleiter Norbert Zlöbl empfangen.Dienstag, 20.02.2024, 13:00 Uhr.Donnerstag, 22.02.2024, 14:00 Uhr.Das nächste Werkstattsemester startet am 2. September 2024. Es sind nur noch wenige Plätze frei.Weitere Informationen zum Werkstattsemester erhalten Sie unter: www.werkbund-werkstatt.de