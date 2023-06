Abschlussausstellung der Werkbund Werkstatt Nürnberg

Vom 07.–25.07.2023 zeigen die Teilnehmenden des aktuellen Werkstattjahres die Arbeiten aus den Werkstätten Glas, Holz, Metall, Textil und Gestaltung sowie weiterer Unterrichtsbereiche wie z. B. Modellbau und Aktzeichnen.Die Ausstellung wird am Donnerstag, 06.07.2023 um 19:00 Uhr im Kunstverein Kohlenhof, Grasersgasse 15, 90402 Nürnberg durch den Schulleiter Norbert Zlöbl, mit einer kleinen Feier im Anschluss, eröffnet.Die Ausstellung betreuen die Teilnehmenden während der Öffnungszeiten täglich von 10:00 – 16:00 Uhr. Eine Führung durch die Ausstellung wird im Anschluss an unseren Informationstag am Donnerstag, 13.07.2023 um 16 Uhr angeboten. Hierbei führen DozentInnen Interessierte durch die Ausstellung und beantworten Fragen zum Werkstattjahr.Liebe Pressekollegen – Sie sind neugierig auf diese vielseitige Ausstellung des jungen, gestalterischen Nachwuchses? Für die Presse findet am Donnerstag, 06.07.2023 um 14 Uhr ein gesonderter Pressetermin, vor Ausstellungseröffnung, statt. Wir freuen uns sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen!Das Angebot des Werkstattjahres der Werkbund Werkstatt Nürnberg (WWN) richtet sich an Menschen, die sich nach ihrer Schulzeit oder aus bestehenden Ausbildungs- oder Berufssituationen heraus neu orientieren wollen. Das Werkstattjahr kann vor allem für junge Erwachsene als ORIENTIERUNGSJAHR zwischen Schule und Berufsausbildung zur Klärung der Studien- und Berufswünsche und der eigenen Fähigkeiten genutzt werden.Das nächste Werkstattjahr startet am 12. September 2023. Es sind nur noch Plätze frei. Anmeldungen können online erfolgen unter: https://werkbund-werkstatt.de/kontakt/bewerbungsunterlagen Übrigens veranstalten wir am Dienstag, 25.07.2023 ab 18 Uhr unser Sommerfest zum Jahresabschluss im Biergarten des Künstlerhauses im KuKuQ, Königstraße 93, 90402 Nürnberg.Als Bildungseinrichtung präsentiert sich die WWN auch auf der Vocatium vom 11.–12.07.2023, der Fachmesse für Ausbildung+Studium in der Meistersingerhalle Nürnberg. https://www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-nuernberg-2023 Weitere Informationen über die Werkbund Werkstatt Nürnberg und zum Werkstattjahr erhalten Sie unter: www.werkbund-werkstatt.de