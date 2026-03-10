Kontakt
Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG Max-Mengeringhausen-Straße 1 97084 Würzburg, Deutschland http://www.wellhoefer.de
Ansprechpartner:in Herr Stefan Schedel +49 931 6140565
Wellhöfer, SHI-Produktpass für nachhaltige Produkte

Auf der "Dach + Holz 2026" in Köln wurde die Urkunde für nachhaltige Bauprodukte überreicht

Schon vor über 10 Jahren hat Wellhöfer als erster Hersteller seine Bodentreppen auf Schadstoffe prüfen lassen. Längst wurde Inzwischen die komplette Produktpalette mit dem SHI-Produktpass für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Was ist der SHI-Produktpass?
Als anerkanntes, digitales Nachweisdokument belegt der SHI-Produktpass die Qualität von Bauprodukten anhand geprüfter Standards und erleichtert die Einreichung für eine Vielzahl von Gebäudezertifizierungen. So enthält der SHI-Produktpass die passenden Nachweise für Zertifizierungen von DGNB, QNG, BNB und BREEAM bis zur EU-Taxonomie.

Gutfühlen mit Wellhöfer-Produkten bedeutet noch mehr:
     - Sicherheit durch SHI-Produktpass, schadstoffarm und Sentinel-geprüfte Nachhaltigkeit für
       QNG und DGNB
     - 15 Jahre Herstellergarantie auf Funktion
     - Klimaneutrale Produkte, zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen
       durch Klimaschutzzertifikate kompensiert.

Jetzt Ihr Wellhöfer-Produkt konfigurieren: www.massbox.de
