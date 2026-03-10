Wellhöfer, SHI-Produktpass für nachhaltige Produkte
Auf der "Dach + Holz 2026" in Köln wurde die Urkunde für nachhaltige Bauprodukte überreicht
Was ist der SHI-Produktpass?
Als anerkanntes, digitales Nachweisdokument belegt der SHI-Produktpass die Qualität von Bauprodukten anhand geprüfter Standards und erleichtert die Einreichung für eine Vielzahl von Gebäudezertifizierungen. So enthält der SHI-Produktpass die passenden Nachweise für Zertifizierungen von DGNB, QNG, BNB und BREEAM bis zur EU-Taxonomie.
Gutfühlen mit Wellhöfer-Produkten bedeutet noch mehr:
- Sicherheit durch SHI-Produktpass, schadstoffarm und Sentinel-geprüfte Nachhaltigkeit für
QNG und DGNB
- 15 Jahre Herstellergarantie auf Funktion
- Klimaneutrale Produkte, zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert.
