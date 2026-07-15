75 Jahre Wellhöfer: Innovation und Qualität aus Würzburg
Aus den Anfängen als Hersteller von Bodentreppen hat sich Wellhöfer zu einem führenden Anbieter von Bodentreppen, Flachdachausstiegen und Kniestocktüren entwickelt. Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung erfolgen bis heute am Standort Würzburg.
Der neueste Meilenstein ist die FeuerSchutz-Treppe GutHolz FS30. Wellhöfer ist der erste Hersteller, dessen Bodentreppe eine CE-Kennzeichnung erhalten hat und setzt damit europaweit Maßstäbe für geprüfte Sicherheit und Qualität.
„75 Jahre Wellhöfer stehen für Verlässlichkeit, Innovation und die enge Verbundenheit mit dem Fachhandel. Unser Erfolg ist vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vertrauen unserer Kunden und Partner zu verdanken“, betonen Geschäftsführer Martin Gillmeister und Prokurist Patrick Michel.
Seit 2011 gehört Wellhöfer zur Stiftung Juliusspital Würzburg und unterstützt damit nachhaltig deren soziale Aufgaben. Mit Innovationskraft und Qualitätsbewusstsein blickt Wellhöfer zuversichtlich in die Zukunft.
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