Der Schauspieler und Musiker Christoph Letkowski ist offizieller Botschafter von wellcome. Gemeinsam soll die Lebensrealität von Trennungsfamilien stärker in den gesellschaftlichen Fokus gerückt werden und das bundesweite Übernachtungsnetzwerk für besuchende Elternteile bekannter gemacht werden.Wenn Eltern nach einer Trennung in verschiedenen Städten leben, werden regelmäßige Besuche oft zur finanziellen und organisatorischen Belastung. Hohe Reise- und Übernachtungskosten führen im Alltag häufig dazu, dass der Kontakt zwischen dem auswärts lebenden Elternteil und dem Kind seltener wird. Mit dem bundesweiten Angebot werden besuchenden Müttern und Vätern Übernachtungsplätze bei ehrenamtlichen Gastgeberinnen und Gastgebern in der Nähe ihrer Kinder vermittelt.„Kein Kind sollte seine Eltern verlieren, nur weil zwischen ihnen zu viele Kilometer liegen“, sagt Christoph Letkowski. Er beschäftigt sich bereits seit Längerem öffentlich mit den Bedürfnissen von Kindern getrennt lebender Eltern sowie der Verantwortung von Erwachsenen. Mit seiner Botschaftertätigkeit möchte er dabei unterstützen, praktische Hürden abzubauen und weitere Menschen zu gewinnen, die Wohnraum auf Zeit zur Verfügung stellen. Denn es gibt nur eine Richtung: kindwärts.„Trennungsfamilien kommen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vor, obwohl sehr viele Kinder betroffen sind. Mit Christoph Letkowski gewinnen wir einen Botschafter, der dieses Thema glaubwürdig und mit großer Wärme in die Öffentlichkeit trägt. Seine Musik erreicht Menschen, die wir mit unseren eigenen Kanälen nicht erreichen würden“,sagt Nele Lippolis, Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising bei wellcome.Zum Auftakt der Zusammenarbeit veröffentlicht Letkowski heute am 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, eine Benefiz-Edition seines 2025 erschienenen Albums „#seltensogelacht“ exklusiv auf Bandcamp. Ein Anteil der digitalen Erlöse kommt der Arbeit von wellcome zugute.Die um mehrere Bonustracks erweiterte Ausgabe enthält unter anderem eine Neuinterpretation von Bettina Wegners Lied „Kinder“ („Sind so kleine Hände“). Begleitend dazu ist bereits das offizielle Musikvideo zu „Kinder“ erschienen und online abrufbar.Als gemeinnützige Organisation stärkt die wellcome gGmbH Familien im deutschsprachigen Raum in herausfordernden Lebensphasen – von den ersten Lebensmonaten mit einem Neugeborenen über den Familienalltag bis hin zur Begleitung nach einer Trennung. Sie entlastet Mütter und Väter im ersten Lebensjahr durch Alltagshilfe von Ehrenamtlichen, bietet eine digitale Plattform mit fundiertem Fachwissen sowie professioneller Online-Beratung und vernetzt Familien vor Ort. Zudem sorgt wellcome dafür, dass Kinder getrennt lebender Eltern eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen halten können, indem bundesweit Übernachtungsmöglichkeiten für besuchende Mütter und Väter bei ehrenamtlichen Gastgeber*innen vermittelt werden.wellcome wurde 2002 in Hamburg gegründet.