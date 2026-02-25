Kontakt
welcome berlin tours auf der ITB Berlin 2026 – Die Nr. 1 für Klassenfahrten nach Berlin

Vom 3. bis 5. März 2026 präsentiert sich welcome berlin tours auf der ITB Berlin, der weltweit führenden Fachmesse der Reise- und Tourismusbranche. Am Gemeinschaftsstand von VisitBerlin in HUB 27 | Stand 304 stellt das Unternehmen sein umfassendes Portfolio für Klassenfahrten, Studien- und Jugendgruppenreisen vor.

Als Berlins größter Schulfahrtenspezialreiseveranstalter und Nr. 1 für Klassenfahrten nach Berlin nutzt welcome berlin tours die internationale Plattform der ITB, um mit nationalen und internationalen Fachbesuchern, Einkäufern und Leistungsträgern aus ganz Europa in den Austausch zu treten und bestehende Partnerschaften weiter auszubauen.

Unter dem Claim „Your DMC for students & group travel to Germany“ positioniert sich das Unternehmen zudem als zuverlässiger Destination Management Company-Partner für internationale Gruppen- und Bildungsreisen nach Deutschland. Mit maßgeschneiderten Programmen, einem starken Netzwerk vor Ort und über 30 Jahren Markterfahrung steht welcome berlin tours für Qualität, Sicherheit und professionelle Organisation.

Mehr als 2.000 Gruppen mit über 65.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern reisen jährlich mit welcome berlin tours – ein klarer Beleg für die langjährige Expertise und Marktführerschaft im Segment der Schulfahrtenspezialreiseveranstalter.

Die ITB Berlin bietet damit den idealen Rahmen, um innovative Programme, neue Kooperationen und die vielfältigen Möglichkeiten von Schüler- und Gruppenreisen nach Berlin und Deutschland zu präsentieren.

welcome berlin tours ist ein TÜV-geprüfter Spezialreiseveranstalter für Klassenfahrten, Studienreisen und Jugendgruppenreisen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Mittlerweile ist welcome berlin tours einer der führenden Spezialisten für Klassenfahrten deutschland- und europaweit. Jährlich verreisen mit uns über 2.000 Gruppen mit mehr als 70.000 Teilnehmern.

Unser umfangreiches Reiseprogramm bietet eine breite Palette attraktiver Reiseziele für eine inhaltsreiche Klassenfahrt bzw. Studienreise deutschland- & europaweit. Über 150 Reiseziele in 13 Ländern erwarten Sie und Ihre Klasse. Bei uns finden Sie für jeden Schultyp und alle Altersklassen das passende Angebot ganz nach Ihren Wünschen.

Mit unseren gründlich ausgearbeiteten Programmvorschlägen für Klassenfahrten gehen wir ebenso auf die Richtlinien der Schulbehörden ein, wie wir individuellen Spielraum zur eigenen Gestaltung lassen. Unsere Programme haben wir in Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen erstellt. Selbstverständlich lassen sich unsere Programme individuell modifizieren oder auch kombinieren.

Unser kompetentes und engagiertes Team garantiert eine sorgfältige Organisation und steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, ob vor, während oder nach der Reise.

