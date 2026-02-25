welcome berlin tours auf der ITB Berlin 2026 – Die Nr. 1 für Klassenfahrten nach Berlin

Vom 3. bis 5. März 2026 präsentiert sich welcome berlin tours auf der ITB Berlin, der weltweit führenden Fachmesse der Reise- und Tourismusbranche. Am Gemeinschaftsstand von VisitBerlin in HUB 27 | Stand 304 stellt das Unternehmen sein umfassendes Portfolio für Klassenfahrten, Studien- und Jugendgruppenreisen vor.



Als Berlins größter Schulfahrtenspezialreiseveranstalter und Nr. 1 für Klassenfahrten nach Berlin nutzt welcome berlin tours die internationale Plattform der ITB, um mit nationalen und internationalen Fachbesuchern, Einkäufern und Leistungsträgern aus ganz Europa in den Austausch zu treten und bestehende Partnerschaften weiter auszubauen.



Unter dem Claim „Your DMC for students & group travel to Germany“ positioniert sich das Unternehmen zudem als zuverlässiger Destination Management Company-Partner für internationale Gruppen- und Bildungsreisen nach Deutschland. Mit maßgeschneiderten Programmen, einem starken Netzwerk vor Ort und über 30 Jahren Markterfahrung steht welcome berlin tours für Qualität, Sicherheit und professionelle Organisation.



Mehr als 2.000 Gruppen mit über 65.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern reisen jährlich mit welcome berlin tours – ein klarer Beleg für die langjährige Expertise und Marktführerschaft im Segment der Schulfahrtenspezialreiseveranstalter.



Die ITB Berlin bietet damit den idealen Rahmen, um innovative Programme, neue Kooperationen und die vielfältigen Möglichkeiten von Schüler- und Gruppenreisen nach Berlin und Deutschland zu präsentieren.



Kontakt: incoming@welcomeberlintours.de

(lifePR) (