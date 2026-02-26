Kontakt
welcome berlin tours auf der 1. Grünheider Erlebnismesse

welcome berlin tours (wbt), größter Spezialreiseveranstalter für Klassenfahrten in Berlin & Brandenburg, präsentiert sich am 14. März 2026 auf der 1. Grünheider Erlebnismesse auf dem Löcknitzcampus in Grünheide. Mit dabei ist die Marke superKLASSENFAHRTEN.de.

Die Messe steht unter dem Motto „Berufe zum Anfassen – Deine Zukunft erleben“ und richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8, Ausbildungs- und Studieninteressierte, Eltern sowie Jobsuchende. Ziel ist es, berufliche Perspektiven praxisnah vorzustellen und direkte Kontakte zu Unternehmen aus der Region zu ermöglichen.

Gemeinsam mit dem Premiumpartner Schröder Reisen, einem bundesweit agierenden Busunternehmen, zeigt welcome berlin tours die vielfältigen Karrierewege im Tourismus – vom Busfahrer über Tourismuskaufleute bis hin zum Tourismusmanager. Schröder Reisen ist mit einem modernen Reisebus vor Ort vertreten und bietet Besucherinnen und Besuchern einen unmittelbaren Einblick in die Welt des Bustourismus.

Mit der Teilnahme unterstreicht welcome berlin tours sein Engagement für die Nachwuchsförderung und macht deutlich, wie abwechslungsreich und zukunftsorientiert Berufe in der Tourismusbranche sind.

Kontakt: info@welcomeberlintours.de

welcome berlin tours GmbH

welcome berlin tours ist ein TÜV-geprüfter Spezialreiseveranstalter für Klassenfahrten, Studienreisen und Jugendgruppenreisen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Mittlerweile ist welcome berlin tours einer der führenden Spezialisten für Klassenfahrten deutschland- und europaweit. Jährlich verreisen mit uns über 2.000 Gruppen mit mehr als 70.000 Teilnehmern.

Unser umfangreiches Reiseprogramm bietet eine breite Palette attraktiver Reiseziele für eine inhaltsreiche Klassenfahrt bzw. Studienreise deutschland- & europaweit. Über 150 Reiseziele in 13 Ländern erwarten Sie und Ihre Klasse. Bei uns finden Sie für jeden Schultyp und alle Altersklassen das passende Angebot ganz nach Ihren Wünschen.

Mit unseren gründlich ausgearbeiteten Programmvorschlägen für Klassenfahrten gehen wir ebenso auf die Richtlinien der Schulbehörden ein, wie wir individuellen Spielraum zur eigenen Gestaltung lassen. Unsere Programme haben wir in Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen erstellt. Selbstverständlich lassen sich unsere Programme individuell modifizieren oder auch kombinieren.

Unser kompetentes und engagiertes Team garantiert eine sorgfältige Organisation und steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, ob vor, während oder nach der Reise.

