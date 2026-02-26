welcome berlin tours auf der 1. Grünheider Erlebnismesse
Die Messe steht unter dem Motto „Berufe zum Anfassen – Deine Zukunft erleben“ und richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8, Ausbildungs- und Studieninteressierte, Eltern sowie Jobsuchende. Ziel ist es, berufliche Perspektiven praxisnah vorzustellen und direkte Kontakte zu Unternehmen aus der Region zu ermöglichen.
Gemeinsam mit dem Premiumpartner Schröder Reisen, einem bundesweit agierenden Busunternehmen, zeigt welcome berlin tours die vielfältigen Karrierewege im Tourismus – vom Busfahrer über Tourismuskaufleute bis hin zum Tourismusmanager. Schröder Reisen ist mit einem modernen Reisebus vor Ort vertreten und bietet Besucherinnen und Besuchern einen unmittelbaren Einblick in die Welt des Bustourismus.
Mit der Teilnahme unterstreicht welcome berlin tours sein Engagement für die Nachwuchsförderung und macht deutlich, wie abwechslungsreich und zukunftsorientiert Berufe in der Tourismusbranche sind.
Kontakt: info@welcomeberlintours.de