welcome berlin tours auf dem 10-jährigen #excitingedu Kongress in Berlin mit Stand, Vortrag und Tombola
Gewinnen Sie eine Klassenfahrt nach Hamburg mit vier Übernachtungen!
Der #excitingedu Kongress zählt nach eigener Aussage zu den größten und inspirierendsten Bildungskongressen Deutschlands. Zum zehnjährigen Jubiläum erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Programm mit fesselnden Themen, spannenden Diskussionen und interaktiven Formaten rund um die Schule der Zukunft. Das Zeiss-Großplanetarium wird dabei zum Hotspot für Innovation, Austausch und Inspiration. Nach dem großen Erfolg und Ausverkauf im Jahr 2024 ist auch 2025 mit großer Resonanz zu rechnen – ein Besuch lohnt sich also besonders!
Welcome berlin tours unterstreicht die Bedeutung von Klassenfahrten als wichtiges und prägendes Erlebnis für Schüler*innen. Der große Wert von Klassenfahrten liegt u.a. in der Ermöglichung nachhaltiger Bildungsprozesse - im schulischen, sozialen und persönlichen Kontext. Am 9. Oktober um 16:45 Uhr findet eine Tombola statt, bei welcher welcome berlin tours Sponsor von zwei attraktiven Preisen ist: Zu gewinnen ist eine Klassenfahrt nach Hamburg mit vier Übernachtungen, die Kultur, Geschichte und vielfältige Freizeitaktivitäten vereint, sowie ein Wandertag in Berlin mit Besuch des Deutschen Museums, Illuseums und einer aufregenden Stadtrallye. Teilnehmen können alle Kongressbesucher*innen – eine super Gelegenheit, den pädagogischen Mehrwert von außerschulischen Lernorten hautnah zu erleben.
Wir freuen uns darauf, Sie auf unserem Stand zu begrüßen, spannende Einblicke zu teilen und gemeinsam die Zukunft von Klassenfahrten zu gestalten!
Für weitere Informationen und Rückfragen: info@welcomeberlintours.de