Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037808

welcome berlin tours GmbH Borgmannstraße 4 12555 Berlin, Deutschland http://www.welcomeberlintours.de/de/
Ansprechpartner:in Herr Uwe Flügel +49 30 44339343
Logo der Firma welcome berlin tours GmbH

welcome berlin tours auf dem 10-jährigen #excitingedu Kongress in Berlin mit Stand, Vortrag und Tombola

Gewinnen Sie eine Klassenfahrt nach Hamburg mit vier Übernachtungen!

(lifePR) (Berlin, )
welcome berlin tours ist in diesem Jahr auf dem Jubiläumskongress #excitingedu am 8. und 9. Oktober 2025 im Zeiss-Großplanetarium Berlin vertreten. Als Sponsor der Tombola und mit einem eigenen Stand sowie einem Vortrag zum Thema „Kreative Klassenfahrten neu denken: Qualität, Recht & Bildung erlebbar machen“ lädt das Team Lehrkräfte und Bildungsinteressierte ein, innovative Impulse für Klassenfahrten zu entdecken.

Der #excitingedu Kongress zählt nach eigener Aussage zu den größten und inspirierendsten Bildungskongressen Deutschlands. Zum zehnjährigen Jubiläum erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Programm mit fesselnden Themen, spannenden Diskussionen und interaktiven Formaten rund um die Schule der Zukunft. Das Zeiss-Großplanetarium wird dabei zum Hotspot für Innovation, Austausch und Inspiration. Nach dem großen Erfolg und Ausverkauf im Jahr 2024 ist auch 2025 mit großer Resonanz zu rechnen – ein Besuch lohnt sich also besonders!

Welcome berlin tours unterstreicht die Bedeutung von Klassenfahrten als wichtiges und prägendes Erlebnis für Schüler*innen. Der große Wert von Klassenfahrten liegt u.a. in der Ermöglichung nachhaltiger Bildungsprozesse - im schulischen, sozialen und persönlichen Kontext. Am 9. Oktober um 16:45 Uhr findet eine Tombola statt, bei welcher welcome berlin tours Sponsor von zwei attraktiven Preisen ist: Zu gewinnen ist eine Klassenfahrt nach Hamburg mit vier Übernachtungen, die Kultur, Geschichte und vielfältige Freizeitaktivitäten vereint, sowie ein Wandertag in Berlin mit Besuch des Deutschen Museums, Illuseums und einer aufregenden Stadtrallye. Teilnehmen können alle Kongressbesucher*innen – eine super Gelegenheit, den pädagogischen Mehrwert von außerschulischen Lernorten hautnah zu erleben.

Wir freuen uns darauf, Sie auf unserem Stand zu begrüßen, spannende Einblicke zu teilen und gemeinsam die Zukunft von Klassenfahrten zu gestalten!

Für weitere Informationen und Rückfragen: info@welcomeberlintours.de

welcome berlin tours GmbH

welcome berlin tours ist ein TÜV-geprüfter Spezialreiseveranstalter für Klassenfahrten, Studienreisen und Jugendgruppenreisen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Mittlerweile ist welcome berlin tours einer der führenden Spezialisten für Klassenfahrten deutschland- und europaweit. Jährlich verreisen mit uns über 2.000 Gruppen mit mehr als 70.000 Teilnehmern.

Unser umfangreiches Reiseprogramm bietet eine breite Palette attraktiver Reiseziele für eine inhaltsreiche Klassenfahrt bzw. Studienreise deutschland- & europaweit. Über 150 Reiseziele in 13 Ländern erwarten Sie und Ihre Klasse. Bei uns finden Sie für jeden Schultyp und alle Altersklassen das passende Angebot ganz nach Ihren Wünschen.

Mit unseren gründlich ausgearbeiteten Programmvorschlägen für Klassenfahrten gehen wir ebenso auf die Richtlinien der Schulbehörden ein, wie wir individuellen Spielraum zur eigenen Gestaltung lassen. Unsere Programme haben wir in Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen erstellt. Selbstverständlich lassen sich unsere Programme individuell modifizieren oder auch kombinieren.

Unser kompetentes und engagiertes Team garantiert eine sorgfältige Organisation und steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, ob vor, während oder nach der Reise.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.