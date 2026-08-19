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Zum Schuljahresstart: Klassenfahrten zum Sparpreis – gemeinsam reisen, gemeinsam sparen

(lifePR) (Berlin, )
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres rückt für viele Lehrkräfte ein Thema wieder in den Vordergrund: die Planung der nächsten Klassenfahrt. Neben dem perfekten Reiseziel und einem stimmigen pädagogischen Programm steht dabei meist eine Frage im Mittelpunkt: Wie lässt sich die Fahrt für Schule und Elternhaus finanzierbar gestalten? Eine Antwort darauf bietet der Sparpreis von superklassenfahrten.de – ein Modell, bei dem sich zwei Klassen einen Reisebus teilen und dadurch spürbar Kosten sparen.

Kleine Gruppen profitieren hierbei besonders, denn bei einer klassischen Busreise verteilen sich die Fixkosten für Fahrzeug und Fahrpersonal auf die Anzahl der Mitreisenden. Dadurch bezahlen Schulgruppen unter 40 Personen naturgemäß mehr pro Kopf. Genau hier setzt der Sparpreis an: Die Klasse reist gemeinsam mit einer sorgfältig ausgewählten zweiten Gruppe im selben Bus. Ausflüge vor Ort werden dabei gemeinsam abgestimmt. Möglich ist diese Variante bereits ab 15 Personen. Die Koordination übernimmt dabei nicht die Schule, sondern das Team von welcome berlin tours. Klassen aus derselben Region oder mit vergleichbarer Fahrtroute werden passgenau zusammengeführt, sodass sich die gemeinsame Reise organisatorisch reibungslos umsetzen lässt.

Ein wichtiger Aspekt für Lehrkräfte bei der Budgetplanung: Der einmal bestätigte Sparpreis bleibt bestehen – auch dann, wenn sich am Ende keine zweite Gruppe für die gemeinsame Fahrt findet. Schulen können also von Beginn an verlässlich kalkulieren.

Wie deutlich sich der Unterschied bemerkbar macht, zeigen aktuelle Buchungsbeispiele für eine Gruppe von 25 Personen: Besonders bei längeren Fahrten wie zum Gardasee zahlt sich das Modell aus: Hier sparen Reisende bis zu 128 Euro pro Person.

Der Sparpreis rechnet sich nicht nur finanziell. Je besser ein Reisebus ausgelastet ist, desto geringer fällt der Schadstoffausstoß pro Person aus. Reisebusse zählen ohnehin zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln für Gruppenreisen – im Vergleich zu einer entsprechenden Zahl an Pkw entstehen deutlich weniger Lärm und Ressourcenverbrauch, und auch gegenüber der Bahn schneidet ein gut ausgelasteter Bus beim Energieverbrauch pro Person günstig ab. Teilen sich zwei Klassen einen Bus, sinkt der CO2-Ausstoß pro Kopf entsprechend spürbar.

Mehr Infos unter: https://www.superklassenfahrten.de/...

Kontakt für Rückfragen: Telefon: 030 - 4433930

welcome berlin tours GmbH

welcome berlin tours ist ein TÜV-geprüfter Spezialreiseveranstalter für Klassenfahrten, Studienreisen und Jugendgruppenreisen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Mittlerweile ist welcome berlin tours einer der führenden Spezialisten für Klassenfahrten deutschland- und europaweit. Jährlich verreisen mit uns über 2.000 Gruppen mit mehr als 70.000 Teilnehmern.

Unser umfangreiches Reiseprogramm bietet eine breite Palette attraktiver Reiseziele für eine inhaltsreiche Klassenfahrt bzw. Studienreise deutschland- & europaweit. Über 150 Reiseziele in 13 Ländern erwarten Sie und Ihre Klasse. Bei uns finden Sie für jeden Schultyp und alle Altersklassen das passende Angebot ganz nach Ihren Wünschen.
Mit unseren gründlich ausgearbeiteten Programmvorschlägen für Klassenfahrten gehen wir ebenso auf die Richtlinien der Schulbehörden ein, wie wir individuellen Spielraum zur eigenen Gestaltung lassen. Unsere Programme haben wir in Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen erstellt. Selbstverständlich lassen sich unsere Programme individuell modifizieren oder auch kombinieren.
Unser kompetentes und engagiertes Team garantiert eine sorgfältige Organisation und steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, ob vor, während oder nach der Reise.

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