Zum Schuljahresstart: Klassenfahrten zum Sparpreis – gemeinsam reisen, gemeinsam sparen
Kleine Gruppen profitieren hierbei besonders, denn bei einer klassischen Busreise verteilen sich die Fixkosten für Fahrzeug und Fahrpersonal auf die Anzahl der Mitreisenden. Dadurch bezahlen Schulgruppen unter 40 Personen naturgemäß mehr pro Kopf. Genau hier setzt der Sparpreis an: Die Klasse reist gemeinsam mit einer sorgfältig ausgewählten zweiten Gruppe im selben Bus. Ausflüge vor Ort werden dabei gemeinsam abgestimmt. Möglich ist diese Variante bereits ab 15 Personen. Die Koordination übernimmt dabei nicht die Schule, sondern das Team von welcome berlin tours. Klassen aus derselben Region oder mit vergleichbarer Fahrtroute werden passgenau zusammengeführt, sodass sich die gemeinsame Reise organisatorisch reibungslos umsetzen lässt.
Ein wichtiger Aspekt für Lehrkräfte bei der Budgetplanung: Der einmal bestätigte Sparpreis bleibt bestehen – auch dann, wenn sich am Ende keine zweite Gruppe für die gemeinsame Fahrt findet. Schulen können also von Beginn an verlässlich kalkulieren.
Wie deutlich sich der Unterschied bemerkbar macht, zeigen aktuelle Buchungsbeispiele für eine Gruppe von 25 Personen: Besonders bei längeren Fahrten wie zum Gardasee zahlt sich das Modell aus: Hier sparen Reisende bis zu 128 Euro pro Person.
Der Sparpreis rechnet sich nicht nur finanziell. Je besser ein Reisebus ausgelastet ist, desto geringer fällt der Schadstoffausstoß pro Person aus. Reisebusse zählen ohnehin zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln für Gruppenreisen – im Vergleich zu einer entsprechenden Zahl an Pkw entstehen deutlich weniger Lärm und Ressourcenverbrauch, und auch gegenüber der Bahn schneidet ein gut ausgelasteter Bus beim Energieverbrauch pro Person günstig ab. Teilen sich zwei Klassen einen Bus, sinkt der CO2-Ausstoß pro Kopf entsprechend spürbar.
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