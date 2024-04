Symposium STOFFWECHSEL

In einer Zeit, in der die Städte mit beispiellosen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Verlust der biologischen Vielfalt und der Ressourcenbewirtschaftung konfrontiert sind, werden urbane Grünräume immer wichtiger. Sie sind nicht nur ästhetisch ansprechende Ergänzungen unserer Stadtlandschaften; sie sind auch wesentliche Bestandteile resilienter, nachhaltiger und lebenswerter Städte. Außerdem sind sie eng mit dem ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Gefüge der Regionen verbunden. Das Symposium will diese Zusammenhänge erforschen und geht der Frage nach, wie städtische Ökosysteme genutzt werden können, um harmonischere Beziehungen zwischen Mensch, Natur und gebauter Umwelt zu fördern. Welche Rolle können und sollten Künstler_innen, Designer_innen und Kulturorganisationen bei der Gestaltung neuer Perspektiven spielen?Zu den wichtigsten Themen des Symposiums gehören:Ökologische Widerstandsfähigkeit und biologische Vielfalt im städtischen UmfeldSoziale und kulturelle Bedeutung von städtischem GrünInterventionen in städtischen LandschaftenEngagement der Gemeinschaft und partizipative städtische AnsätzeStrategien für die KreislaufproduktionNachhaltiges Ressourcenmanagement in StädtenVerflechtung von Ressourcen und lokalen WertschöpfungskettenPolitische Rahmenbedingungen und Planungsstrategien für die Integration grüner InfrastrukturDas vollständige Programm finden Sie unter: https://greenlab.kh-berlin.de/archive/news/greendesign-13-0-symposium-metabolism-stoffwechsel Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter: https://www.eventbrite.com/e/symposium-metabolism-stoffwechsel-tickets-865850541277?aff=oddtdtcreator Das Symposium findet im Rahmen des ersten Nachhaltigkeitstages an der weißensee kunsthochschule berlin statt und markiert den Start des interdisziplinären 13.0 greenlab-Projekts STOFFWECHSEL, organisiert von greenlab – Labor für Nachhaltige Design Strategien.