Semesterstart an der weißensee kunsthochschule berlin

An der weißensee kunsthochschule berlin nahmen heute 178 Studierende aus 55 Nationen ihr Studium auf. Präsidentin Angelika Richter begrüßte bei einer feierlichen Immatrikulationsfeier die neuen Hochschulmitglieder und hieß sie an der weißensee kunsthochschule berlin herzlich willkommen: Die Hochschule stehe nicht nur für Exzellenz in Kunst und Design, sondern zugleich für Offenheit, Solidarität und unerschrockene Visionen. „Halten Sie diesen Ort lebendig, transformativ und resilient – und machen Sie ihn zu Ihrem Ort“, ermutigte die Präsidentin die neuen Studierenden.



In der denkmalgeschützten Aula der Hochschule stellten sich auch die beiden wiedergewählten Vizepräsident*innen Antonella Giannone und Joseph Imorde vor. Der Erweiterte Akademische Senat hatte sie mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt, das sie mit Beginn des Wintersemesters 2025/26 für weitere drei Jahre bekleiden. Joseph Imorde ist Vizepräsident für Studium, Lehre und Forschung; Antonella Giannone verantwortet die Bereiche Werkstätten, Kooperationen und Internationales.



Zudem wurde der DAAD-Preis an die in Bolivien geborene Studentin der Bildhauerei Sofía Mariaca Ewel verliehen. Die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt herausragende akademische Leistungen und bemerkenswertes gesellschaftliches bzw. interkulturelles Engagement. „Den DAAD-Preis zu erhalten, motiviert mich, weiterhin Netzwerke von Süden nach Norden und von Norden nach Süden zu weben“, so die Preisträgerin.



Charlotte Brandhorst (Bühnen- und Kostümbild), Sivan Sureskumaran (Produkt-Design) und Anna Dmytrenko (Visuelle Kommunikation) erhielten das Lucia-Loeser-Stipendium. Dieses fördert besonders begabte junge Menschen, deren Studienerfolg durch eine monatliche Zuwendung in Höhe von 550 Euro unterstützt wird. Dank des herausragenden Engagements zahlreicher Förderer, insbesondere der Kuratoriumsmitglieder der mart stam stiftung für kunst + gestaltung, wurden außerdem 15 Studierende mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet.

