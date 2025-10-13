Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038905

weißensee kunsthochschule berlin Bühringstraße 20 13086 Berlin, Deutschland http://www.kh-berlin.de
Ansprechpartner:in Frau Veronika Breuning +49 30 47705222
Logo der Firma weißensee kunsthochschule berlin

Semesterstart an der weißensee kunsthochschule berlin

Auftakt mit wiedergewählten Vizepräsident*innen und Auszeichnungen

(lifePR) (Berlin, )
An der weißensee kunsthochschule berlin nahmen heute 178 Studierende aus 55 Nationen ihr Studium auf. Präsidentin Angelika Richter begrüßte bei einer feierlichen Immatrikulationsfeier die neuen Hochschulmitglieder und hieß sie an der weißensee kunsthochschule berlin herzlich willkommen: Die Hochschule stehe nicht nur für Exzellenz in Kunst und Design, sondern zugleich für Offenheit, Solidarität und unerschrockene Visionen. „Halten Sie diesen Ort lebendig, transformativ und resilient – und machen Sie ihn zu Ihrem Ort“, ermutigte die Präsidentin die neuen Studierenden.

In der denkmalgeschützten Aula der Hochschule stellten sich auch die beiden wiedergewählten Vizepräsident*innen Antonella Giannone und Joseph Imorde vor. Der Erweiterte Akademische Senat hatte sie mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt, das sie mit Beginn des Wintersemesters 2025/26 für weitere drei Jahre bekleiden. Joseph Imorde ist Vizepräsident für Studium, Lehre und Forschung; Antonella Giannone verantwortet die Bereiche Werkstätten, Kooperationen und Internationales.

Zudem wurde der DAAD-Preis an die in Bolivien geborene Studentin der Bildhauerei Sofía Mariaca Ewel verliehen. Die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt herausragende akademische Leistungen und bemerkenswertes gesellschaftliches bzw. interkulturelles Engagement. „Den DAAD-Preis zu erhalten, motiviert mich, weiterhin Netzwerke von Süden nach Norden und von Norden nach Süden zu weben“, so die Preisträgerin.

Charlotte Brandhorst (Bühnen- und Kostümbild), Sivan Sureskumaran (Produkt-Design) und Anna Dmytrenko (Visuelle Kommunikation) erhielten das Lucia-Loeser-Stipendium. Dieses fördert besonders begabte junge Menschen, deren Studienerfolg durch eine monatliche Zuwendung in Höhe von 550 Euro unterstützt wird. Dank des herausragenden Engagements zahlreicher Förderer, insbesondere der Kuratoriumsmitglieder der mart stam stiftung für kunst + gestaltung, wurden außerdem 15 Studierende mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet.

weißensee kunsthochschule berlin

Als Gegenentwurf zur traditionellen Akademie wurde die weißensee kunsthochschule berlin 1946 gegründet. Aus der Lehre und Idee des Bauhauses hervorgehend, zeichnet sich die Hochschule durch ihr einzigartiges Profil aus: Sie bietet mehr als 800 Studierenden aus dem In- und Ausland ein einjähriges interdisziplinäres Grundlagenstudium. Den künstlerisch-gestalterischen Grundlagen folgen Diplomstudiengänge in der Freien Kunst sowie Bachelor- und Master-Studiengängen im Design. Das klassenfreie System wird flankiert von der vertiefenden, forschungsbasierten Lehre in Theorie und Geschichte. Abschließen können Studierende in den Studienrichtungen Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Mode-Design, Produkt-Design, Textil- und Flächendesign und Visuelle Kommunikation. Komplettiert wird das Lehrangebot von den zwei weiterbildenden Masterstudiengängen Kunsttherapie und Raumstrategien.

Die Designstudiengänge arbeiten in zahlreichen überregionalen Forschungs- und Kooperationsprojekten an zukunftsweisenden und innovativen Gestaltungsprozessen und Lösungsansätzen zu den Themen Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, Textil, Mode, Wohnen und Mobilität. Angesichts der Optimierung unserer Lebens- und Arbeitswelt und einer radikalen Kultur des Algorithmus adressieren die Freien Künste gesellschaftliche, kulturelle und kunstimmanente Themen, produzieren widerständiges Denken und entwickeln alternative Strategien und Visionen. Durch Förderinitiativen für Alumni, dazu gehören Existenzgründung, das Atelierprogramm und Stipendien der Mart Stam Gesellschaft, eröffnet die Hochschule beste Voraussetzungen für den Übergang vom Studium in den Beruf. Sie trägt damit maßgeblich zur Stärkung des kreativen Nachwuchses bei und zur Entwicklung der Kunst- und Kulturlandschaft der Wissenschaftsstadt Berlin.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.