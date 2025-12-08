Wein-Gourmet-Tour Bernkastel-Kues
Ein Abend voller Genuss, Mosel-Charme und Spitzenweinen am 21.03.2026
Der Abend beginnt in der Tourist-Information Bernkastel-Kues, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem prickelnden Begrüßungssekt willkommen geheißen werden. Von dort startet eine genussvolle Entdeckungsreise:
In fünf ausgewählten Restaurants präsentieren jeweils zwei Weingüter des renommierten Winzerverbands „Der Ring Mosel“ ihre Spitzenweine – allen voran edle Mosel-Rieslinge, die für ihre Finesse und Eleganz weltweit geschätzt werden. Passend dazu servieren die Küchen der teilnehmenden Gastronomiebetriebe je ein feines Fleischgericht sowie eine kreative vegetarische Komposition – perfekt abgestimmt auf die charaktervollen Weine des Abends.
Ganz nach dem Motto „Genuss im eigenen Tempo“ gehen die Gäste selbst auf kulinarische Entdeckungsreise: Schlendern, probieren, verweilen und die unverwechselbare Atmosphäre von Bernkastel-Kues genießen – dieser Abend verspricht Genussmomente, an die man sich gerne erinnert.
Die kulinarischen Stationen der Wein-Gourmet-Tour:
• Restaurant Burg Landshut mit Weingut Müllen & Weingut Gessinger
• Restaurant Doctor Weinstube mit Weingut Philipps-Eckstein & Weingut Martin Conrad
• Gasthaus Burkard mit Weingut Kerpen & Weingut Ludwig
• Restaurant Schützenhaus mit Weingut Werner & Weingut Richter
• Restaurant Ratskeller mit Weingut Regnery & Weingut Würtzberg
Die Wein-Gourmet-Tour ist eine Hommage an die Kultur und Lebensfreude der Mosel – ein besonderes Erlebnis für Weinliebhaberinnen, Feinschmeckerinnen und alle, die Bernkastel-Kues auf genussvolle Weise entdecken möchten.
Veranstaltet wird die Wein-Gourmet-Tour von der „Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH“ und von „Der Ring Mosel 1899 e.V.“