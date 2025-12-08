Kontakt
Wein-Gourmet-Tour Bernkastel-Kues

Ein Abend voller Genuss, Mosel-Charme und Spitzenweinen am 21.03.2026

Die Moselstadt Bernkastel-Kues und der Ring Mosel 1899 e.V. laden wieder ein zu einem kulinarischen Highlight der Extraklasse: Die Wein-Gourmet-Tour verbindet herausragende Moselweine, raffinierten Genuss und das unverwechselbare Flair einer der schönsten Weinregionen Deutschlands.

Der Abend beginnt in der Tourist-Information Bernkastel-Kues, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem prickelnden Begrüßungssekt willkommen geheißen werden. Von dort startet eine genussvolle Entdeckungsreise:

In fünf ausgewählten Restaurants präsentieren jeweils zwei Weingüter des renommierten Winzerverbands „Der Ring Mosel“ ihre Spitzenweine – allen voran edle Mosel-Rieslinge, die für ihre Finesse und Eleganz weltweit geschätzt werden. Passend dazu servieren die Küchen der teilnehmenden Gastronomiebetriebe je ein feines Fleischgericht sowie eine kreative vegetarische Komposition – perfekt abgestimmt auf die charaktervollen Weine des Abends.

Ganz nach dem Motto „Genuss im eigenen Tempo“ gehen die Gäste selbst auf kulinarische Entdeckungsreise: Schlendern, probieren, verweilen und die unverwechselbare Atmosphäre von Bernkastel-Kues genießen – dieser Abend verspricht Genussmomente, an die man sich gerne erinnert.

Die kulinarischen Stationen der Wein-Gourmet-Tour:
• Restaurant Burg Landshut mit Weingut Müllen & Weingut Gessinger
• Restaurant Doctor Weinstube mit Weingut Philipps-Eckstein & Weingut Martin Conrad
• Gasthaus Burkard mit Weingut Kerpen & Weingut Ludwig
• Restaurant Schützenhaus mit Weingut Werner & Weingut Richter
• Restaurant Ratskeller mit Weingut Regnery & Weingut Würtzberg

Die Wein-Gourmet-Tour ist eine Hommage an die Kultur und Lebensfreude der Mosel – ein besonderes Erlebnis für Weinliebhaberinnen, Feinschmeckerinnen und alle, die Bernkastel-Kues auf genussvolle Weise entdecken möchten.

Veranstaltet wird die Wein-Gourmet-Tour von der „Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH“ und von „Der Ring Mosel 1899 e.V.“

Wein- & Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

