Wein-Gourmet-Tour Bernkastel-Kues

Die Moselstadt Bernkastel-Kues und der Ring Mosel 1899 e.V. laden wieder ein zu einem kulinarischen Highlight der Extraklasse: Die Wein-Gourmet-Tour verbindet herausragende Moselweine, raffinierten Genuss und das unverwechselbare Flair einer der schönsten Weinregionen Deutschlands.



Der Abend beginnt in der Tourist-Information Bernkastel-Kues, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem prickelnden Begrüßungssekt willkommen geheißen werden. Von dort startet eine genussvolle Entdeckungsreise:



In fünf ausgewählten Restaurants präsentieren jeweils zwei Weingüter des renommierten Winzerverbands „Der Ring Mosel“ ihre Spitzenweine – allen voran edle Mosel-Rieslinge, die für ihre Finesse und Eleganz weltweit geschätzt werden. Passend dazu servieren die Küchen der teilnehmenden Gastronomiebetriebe je ein feines Fleischgericht sowie eine kreative vegetarische Komposition – perfekt abgestimmt auf die charaktervollen Weine des Abends.



Ganz nach dem Motto „Genuss im eigenen Tempo“ gehen die Gäste selbst auf kulinarische Entdeckungsreise: Schlendern, probieren, verweilen und die unverwechselbare Atmosphäre von Bernkastel-Kues genießen – dieser Abend verspricht Genussmomente, an die man sich gerne erinnert.



Die kulinarischen Stationen der Wein-Gourmet-Tour:

• Restaurant Burg Landshut mit Weingut Müllen & Weingut Gessinger

• Restaurant Doctor Weinstube mit Weingut Philipps-Eckstein & Weingut Martin Conrad

• Gasthaus Burkard mit Weingut Kerpen & Weingut Ludwig

• Restaurant Schützenhaus mit Weingut Werner & Weingut Richter

• Restaurant Ratskeller mit Weingut Regnery & Weingut Würtzberg



Die Wein-Gourmet-Tour ist eine Hommage an die Kultur und Lebensfreude der Mosel – ein besonderes Erlebnis für Weinliebhaberinnen, Feinschmeckerinnen und alle, die Bernkastel-Kues auf genussvolle Weise entdecken möchten.



Veranstaltet wird die Wein-Gourmet-Tour von der „Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH“ und von „Der Ring Mosel 1899 e.V.“

