Die Altstadt von Bernkastel-Kues ist adventlich geschmückt und verwandelt sich während des Weihnachtsmarkts in eine festlich leuchtende Kulisse. Mehr als 40 liebevoll dekorierte Stände verteilen sich über die kopfsteingepflasterten Gassen. Ob traditionelles Kunsthandwerk, Schmuck, Kerzen oder nostalgische Andenken: Hier finden sich Mitbringsel für Liebhaber und Schenkende. Auch kulinarisch duftet und schmeckt es nach Advent. Flammkuchen, Waffeln, herzhafte Eintöpfe, Crêpes und natürlich Glühwein laden zum Probieren und Verweilen ein.



Der unverwechselbare Riesling-Glühwein



Ein echtes Highlight: Glühwein, der mit Riesling zubereitet wird. Ob am Abend vor der weihnachtlichen Kulisse der Altstadt, mit Familie, Freunden oder Kollegen: Das passt!



Eisige Fluten mit süßer Belohnung



Über 100 Fackelschwimmer begleiten den Nikolaus auf seinem Weg durch die eisige Mosel, vom Kueser Hafen bis zum Bernkasteler Moselufer. Am Ufer angekommen, verteilt der Nikolaus Geschenke an die kleinen Besucherinnen und Besucher. Für alle anderen gilt: Zuschauen lohnt sich.



Riesig und sehenswert



Der größte Adventskalender der Moselregion ist am Marktplatz in Bernkastel zu bewundern. In den Fenstern eines historischen Fachwerkhauses öffnet sich jeden Abend ein neues Türchen, begleitet von einer weihnachtlich-künstlerischen Darbietung: einem Lied, einem Gedicht oder einer Darstellung. Wer die Stadt lieber mit Wissen erkunden möchte, kann an Themenführungen teilnehmen, die Geschichte und Geschichten der Altstadt lebendig machen.

(lifePR) (