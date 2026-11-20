Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues
Lichterglans und Fackelschein vom 20.11. - 20.12.26
Der unverwechselbare Riesling-Glühwein
Ein echtes Highlight: Glühwein, der mit Riesling zubereitet wird. Ob am Abend vor der weihnachtlichen Kulisse der Altstadt, mit Familie, Freunden oder Kollegen: Das passt!
Eisige Fluten mit süßer Belohnung
Über 100 Fackelschwimmer begleiten den Nikolaus auf seinem Weg durch die eisige Mosel, vom Kueser Hafen bis zum Bernkasteler Moselufer. Am Ufer angekommen, verteilt der Nikolaus Geschenke an die kleinen Besucherinnen und Besucher. Für alle anderen gilt: Zuschauen lohnt sich.
Riesig und sehenswert
Der größte Adventskalender der Moselregion ist am Marktplatz in Bernkastel zu bewundern. In den Fenstern eines historischen Fachwerkhauses öffnet sich jeden Abend ein neues Türchen, begleitet von einer weihnachtlich-künstlerischen Darbietung: einem Lied, einem Gedicht oder einer Darstellung. Wer die Stadt lieber mit Wissen erkunden möchte, kann an Themenführungen teilnehmen, die Geschichte und Geschichten der Altstadt lebendig machen.