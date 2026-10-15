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VDP.SPOTLIGHT | Mosel-Saar-Ruwer: 30 VDP.Weingüter laden zur großen Weinverkostung ein

„Verkosten | Entdecken | Genießen“: The Tasting am 14. November 2026 im Ferienland Bernkastel-Kues

(lifePR) (Bernkastel-Kues, )
Am Samstag, 14. November 2026, wird das Ferienland Bernkastel-Kues zum Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber: Beim VDP.SPOTLIGHT | Mosel-Saar-Ruwer – The Tasting präsentieren die Mitglieder des VDP.Mosel-Saar-Ruwer ab 14 Uhr ihre aktuellen Weine.

Unter dem Motto „Verkosten | Entdecken | Genießen“ erwartet die Gäste ein hochwertiges Weinerlebnis an vier Verkostungsflächen. In den Weingütern S. A. Prüm, Dr. Loosen, Wegeler sowie Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch können die Weine der 30 beteiligten VDP.Weingüter kennengelernt und direkt vor Ort verkostet werden. Ein Shuttlebus verbindet die Veranstaltungsorte und ermöglicht es den Besucherinnen und Besuchern, bequem zwischen den einzelnen Stationen zu wechseln.

„Wir freuen uns, dieses hochwertige Weinevent vorstellen zu können. Die beteiligten Weingüter präsentieren ihre aktuellen Weine und bieten Weininteressierten eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität der VDP.Weine zu entdecken“, sagt Fabian Theiß, Geschäftsführer des VDP.Die Prädikatsweingüter.

An den Verkostungsstationen vertreten sind: S. A. Prüm, Egon Müller – Scharzhof, Le Gallais, Van Volxem, Haart, Heymann-Löwenstein, Schloss Lieser, Fritz Haag, Dr. Hermann, Dr. Loosen, Piedmont, Peter Lauer, Clemens Busch, Willi Haag, Willi Schaefer, Wegeler, von Othegraven, Schloss Saarstein, Reichsgraf von Kesselstatt, Nik Weis, Karthäuserhof, Joh. Jos. Prüm, A. J. Adam, Vereinigte Hospitien, Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch, Forstmeister Geltz-Zilliken, Maximin-Grünhaus, Grans-Fassian, Josef Milz und Knebel.

Den stimmungsvollen Abschluss des Veranstaltungstages bildet ab 19 Uhr eine Party im Weingut S. A. Prüm. Gemeinsam mit dem Gastronomiepartner Zeltinger Hof by Markus Reis und DJ Chris Marmann können die Gäste den Abend bei Musik, Kulinarik und Wein bis 23 Uhr ausklingen lassen.

Veranstalter des VDP.SPOTLIGHT | Mosel-Saar-Ruwer – The Tasting ist der VDP.Die Prädikatsweingüter.

Veranstaltung auf einen Blick
  • Veranstaltung: VDP.SPOTLIGHT | Mosel-Saar-Ruwer – The Tasting
  • Datum: Samstag, 14. November 2026
  • Beginn: ab 14 Uhr
  • Verkostungsflächen: vier Stationen
  • Service: Shuttlebus zwischen den Veranstaltungsorten
  • Party: 19 bis 23 Uhr im Weingut S. A. Prüm
  • Musik: DJ Chris Marmann
  • Gastronomiepartner: Zeltinger Hof by Markus Reis
  • Kosten: Early-Bird-Ticket 49 Euro, Normalpreis 59 Euro
  • Veranstalter: VDP.Die Prädikatsweingüter
 

Wein- & Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

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