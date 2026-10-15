VDP.SPOTLIGHT | Mosel-Saar-Ruwer: 30 VDP.Weingüter laden zur großen Weinverkostung ein

Unter dem Motto „Verkosten | Entdecken | Genießen“ erwartet die Gäste ein hochwertiges Weinerlebnis an vier Verkostungsflächen. In den Weingütern S. A. Prüm, Dr. Loosen, Wegeler sowie Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch können die Weine der 30 beteiligten VDP.Weingüter kennengelernt und direkt vor Ort verkostet werden. Ein Shuttlebus verbindet die Veranstaltungsorte und ermöglicht es den Besucherinnen und Besuchern, bequem zwischen den einzelnen Stationen zu wechseln.
„Wir freuen uns, dieses hochwertige Weinevent vorstellen zu können. Die beteiligten Weingüter präsentieren ihre aktuellen Weine und bieten Weininteressierten eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität der VDP.Weine zu entdecken“, sagt Fabian Theiß, Geschäftsführer des VDP.Die Prädikatsweingüter.
An den Verkostungsstationen vertreten sind: S. A. Prüm, Egon Müller – Scharzhof, Le Gallais, Van Volxem, Haart, Heymann-Löwenstein, Schloss Lieser, Fritz Haag, Dr. Hermann, Dr. Loosen, Piedmont, Peter Lauer, Clemens Busch, Willi Haag, Willi Schaefer, Wegeler, von Othegraven, Schloss Saarstein, Reichsgraf von Kesselstatt, Nik Weis, Karthäuserhof, Joh. Jos. Prüm, A. J. Adam, Vereinigte Hospitien, Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch, Forstmeister Geltz-Zilliken, Maximin-Grünhaus, Grans-Fassian, Josef Milz und Knebel.
Den stimmungsvollen Abschluss des Veranstaltungstages bildet ab 19 Uhr eine Party im Weingut S. A. Prüm. Gemeinsam mit dem Gastronomiepartner Zeltinger Hof by Markus Reis und DJ Chris Marmann können die Gäste den Abend bei Musik, Kulinarik und Wein bis 23 Uhr ausklingen lassen.
Veranstalter des VDP.SPOTLIGHT | Mosel-Saar-Ruwer – The Tasting ist der VDP.Die Prädikatsweingüter.
Veranstaltung auf einen Blick
- Veranstaltung: VDP.SPOTLIGHT | Mosel-Saar-Ruwer – The Tasting
- Datum: Samstag, 14. November 2026
- Beginn: ab 14 Uhr
- Verkostungsflächen: vier Stationen
- Service: Shuttlebus zwischen den Veranstaltungsorten
- Party: 19 bis 23 Uhr im Weingut S. A. Prüm
- Musik: DJ Chris Marmann
- Gastronomiepartner: Zeltinger Hof by Markus Reis
- Kosten: Early-Bird-Ticket 49 Euro, Normalpreis 59 Euro
- Veranstalter: VDP.Die Prädikatsweingüter