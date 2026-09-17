Schloss Lieser ausgezeichnet – 5 Sterne Superior

Noch vor knapp 20 Jahren war das historische Schloss in Lieser dem Verfall preisgegeben. Heute zählt das Gebäude zu den exklusivsten Hotels der Region. Der niederländische Unternehmer Piet Killaars kaufte das Schloss, das zwischen 1884 und 1887 errichtet wurde, und ließ es mit viel Liebe zum Detail restaurieren. Inzwischen bietet Schloss Lieser seinen Gästen neben stilvollen Zimmern und Suiten auch einen Wellnessbereich. Ein neu errichteter Pavillon schafft zusätzlichen Raum für Feiern und Veranstaltungen.



Der Einsatz hat sich ausgezahlt: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) verlieh Schloss Lieser als erstem Haus in Rheinland-Pfalz die Auszeichnung „5 Sterne Superior“. Damit erreicht das Hotel die höchste Stufe der Deutschen Hotelklassifizierung.



Für die Klassifizierung werden europaweit einheitliche Kriterien der Hotelstars Union zugrunde gelegt. Geprüft werden unter anderem Rezeption und Service, Zimmerausstattung, Gastronomie sowie zusätzliche Komfort- und Qualitätsleistungen. Zu den Anforderungen eines 5-Sterne-Superior-Hotels gehören beispielsweise eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, Concierge- und Gepäckservice, ein abendlicher Turndown-Service, ein täglich geöffnetes Restaurant, 24-Stunden-Zimmerservice sowie eine hochwertige Ausstattung.



Während ein 5-Sterne-Hotel bereits die höchste reguläre Kategorie darstellt, werden mit dem Zusatz „Superior“ Häuser ausgezeichnet, die die Anforderungen deutlich übertreffen. Für fünf Sterne müssen mindestens 610 Punkte und 113 Mindestkriterien erfüllt werden. Für „5 Sterne Superior“ sind mindestens 710 Punkte erforderlich.



Schloss Lieser gehört zur Autograph Collection von Marriott International – einem Zusammenschluss unabhängiger Hotels mit eigenständigem Charakter und eigener Geschichte.



Die Sterneklassifizierung gilt jeweils für drei Jahre. Anschließend wird das Hotel erneut umfassend geprüft. Schloss Lieser ist derzeit das erste und einzige 5-Sterne-Superior-Hotel in Rheinland-Pfalz.



„Die Auszeichnung mit 5 Sterne Superior ist eine herausragende Anerkennung für die Qualität und das besondere Engagement des gesamten Teams von Schloss Lieser. Das Hotel bereichert unsere Region in außergewöhnlicher Weise und stärkt die Position des Ferienlands Bernkastel-Kues als hochwertige und international beachtete Urlaubsdestination. Dazu gratulieren wir ganz herzlich“, erklärt Jörg Lautwein, Geschäftsführer Tourismus Bernkastel-Kues.

(lifePR) (