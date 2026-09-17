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Schloss Lieser ausgezeichnet – 5 Sterne Superior

Schloss Lieser an der Mosel ist als erstes Hotel in Rheinland-Pfalz mit der höchsten deutschen Hotelklassifizierung „5 Sterne Superior“ ausgezeichnet worden.

(lifePR) (Bernkastel-Kues, )
Noch vor knapp 20 Jahren war das historische Schloss in Lieser dem Verfall preisgegeben. Heute zählt das Gebäude zu den exklusivsten Hotels der Region. Der niederländische Unternehmer Piet Killaars kaufte das Schloss, das zwischen 1884 und 1887 errichtet wurde, und ließ es mit viel Liebe zum Detail restaurieren. Inzwischen bietet Schloss Lieser seinen Gästen neben stilvollen Zimmern und Suiten auch einen Wellnessbereich. Ein neu errichteter Pavillon schafft zusätzlichen Raum für Feiern und Veranstaltungen.

Der Einsatz hat sich ausgezahlt: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) verlieh Schloss Lieser als erstem Haus in Rheinland-Pfalz die Auszeichnung „5 Sterne Superior“. Damit erreicht das Hotel die höchste Stufe der Deutschen Hotelklassifizierung.

Für die Klassifizierung werden europaweit einheitliche Kriterien der Hotelstars Union zugrunde gelegt. Geprüft werden unter anderem Rezeption und Service, Zimmerausstattung, Gastronomie sowie zusätzliche Komfort- und Qualitätsleistungen. Zu den Anforderungen eines 5-Sterne-Superior-Hotels gehören beispielsweise eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, Concierge- und Gepäckservice, ein abendlicher Turndown-Service, ein täglich geöffnetes Restaurant, 24-Stunden-Zimmerservice sowie eine hochwertige Ausstattung.

Während ein 5-Sterne-Hotel bereits die höchste reguläre Kategorie darstellt, werden mit dem Zusatz „Superior“ Häuser ausgezeichnet, die die Anforderungen deutlich übertreffen. Für fünf Sterne müssen mindestens 610 Punkte und 113 Mindestkriterien erfüllt werden. Für „5 Sterne Superior“ sind mindestens 710 Punkte erforderlich.

Schloss Lieser gehört zur Autograph Collection von Marriott International – einem Zusammenschluss unabhängiger Hotels mit eigenständigem Charakter und eigener Geschichte.

Die Sterneklassifizierung gilt jeweils für drei Jahre. Anschließend wird das Hotel erneut umfassend geprüft. Schloss Lieser ist derzeit das erste und einzige 5-Sterne-Superior-Hotel in Rheinland-Pfalz.

„Die Auszeichnung mit 5 Sterne Superior ist eine herausragende Anerkennung für die Qualität und das besondere Engagement des gesamten Teams von Schloss Lieser. Das Hotel bereichert unsere Region in außergewöhnlicher Weise und stärkt die Position des Ferienlands Bernkastel-Kues als hochwertige und international beachtete Urlaubsdestination. Dazu gratulieren wir ganz herzlich“, erklärt Jörg Lautwein, Geschäftsführer Tourismus Bernkastel-Kues.

Wein- & Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

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