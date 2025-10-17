Museen in Bernkastel-Kues
Geschichte, Kultur und Nostalgie hautnah erleben
Ein Highlight für Technikfans: das Zylinderhaus – Museum für Oldtimer & TechnikWer sich für nostalgische Automobile, historische Technik und deutsche Lebensart begeistert, sollte das Zylinderhaus auf keinen Fall verpassen. Besucherinnen und Besucher begeben sich hier auf eine faszinierende Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Liebevoll restaurierte Klassiker, detailreiche Straßenszenen und einzigartige Sammlerstücke vermitteln das Lebensgefühl vergangener Jahrzehnte – vom legendären VW Käfer bis hin zu seltenen Oldtimer-Schätzen. Das Zylinderhaus ist ein wahres Paradies für Technikliebhaber und Geschichtsinteressierte.
Weitere sehenswerte Museen in Bernkastel-Kues:
Cusanus-Geburtshaus: Das Museum widmet sich dem Leben und Wirken des berühmten Philosophen und Theologen Nikolaus von Kues.
Heimatmuseum Graacher Tor: Hier erhalten Besucher spannende Einblicke in das Alltagsleben und die Geschichte von Bernkastel-Kues – mit authentischen Exponaten aus vergangenen Jahrhunderten.
Mini-Friseur-Museum Wehlen: Ein charmantes Kleinod mit außergewöhnlichem Charakter. Dieses einzigartige Museum erzählt die Geschichte des Friseurhandwerks mit viel Liebe zum Detail.
St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift: Ein historisches Juwel mit eindrucksvoller Architektur und einer bedeutenden Bibliothek – eng verbunden mit dem Erbe des Nikolaus von Kues.
Spielzeug- und Ikonenmuseum im Kloster Machern: Ein Ort der Nostalgie für Sammler und Familien. Historisches Spielzeug und kunstvoll handgemalte Ikonen aus verschiedenen Jahrhunderten laden zum Staunen ein.
Puppen- und Uhrenmuseum: Hier werden detailreich restaurierte Puppen, kunstvolle Uhren und nostalgische Raritäten präsentiert, die Geschichte lebendig machen.
Ob Technik, Kunst, Geschichte oder Handwerk – die Museen in Bernkastel-Kues bieten faszinierende Einblicke und unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein.
Weitere Informationen zu den Museen finden Sie online unter: www.bernkastel.de