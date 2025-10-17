Kontakt
Museen in Bernkastel-Kues

Geschichte, Kultur und Nostalgie hautnah erleben

Bernkastel-Kues begeistert nicht nur mit seiner malerischen Altstadt und ausgezeichneten Weinen, sondern auch mit einer Vielzahl beeindruckender Museen, die Geschichte, Kultur und Handwerk auf lebendige Weise erfahrbar machen.

Ein Highlight für Technikfans: das Zylinderhaus – Museum für Oldtimer & TechnikWer sich für nostalgische Automobile, historische Technik und deutsche Lebensart begeistert, sollte das Zylinderhaus auf keinen Fall verpassen. Besucherinnen und Besucher begeben sich hier auf eine faszinierende Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Liebevoll restaurierte Klassiker, detailreiche Straßenszenen und einzigartige Sammlerstücke vermitteln das Lebensgefühl vergangener Jahrzehnte – vom legendären VW Käfer bis hin zu seltenen Oldtimer-Schätzen. Das Zylinderhaus ist ein wahres Paradies für Technikliebhaber und Geschichtsinteressierte.

Weitere sehenswerte Museen in Bernkastel-Kues:

Cusanus-Geburtshaus: Das Museum widmet sich dem Leben und Wirken des berühmten Philosophen und Theologen Nikolaus von Kues.

Heimatmuseum Graacher Tor: Hier erhalten Besucher spannende Einblicke in das Alltagsleben und die Geschichte von Bernkastel-Kues – mit authentischen Exponaten aus vergangenen Jahrhunderten.

Mini-Friseur-Museum Wehlen: Ein charmantes Kleinod mit außergewöhnlichem Charakter. Dieses einzigartige Museum erzählt die Geschichte des Friseurhandwerks mit viel Liebe zum Detail.

St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift: Ein historisches Juwel mit eindrucksvoller Architektur und einer bedeutenden Bibliothek – eng verbunden mit dem Erbe des Nikolaus von Kues.

Spielzeug- und Ikonenmuseum im Kloster Machern: Ein Ort der Nostalgie für Sammler und Familien. Historisches Spielzeug und kunstvoll handgemalte Ikonen aus verschiedenen Jahrhunderten laden zum Staunen ein.

Puppen- und Uhrenmuseum: Hier werden detailreich restaurierte Puppen, kunstvolle Uhren und nostalgische Raritäten präsentiert, die Geschichte lebendig machen.

Ob Technik, Kunst, Geschichte oder Handwerk – die Museen in Bernkastel-Kues bieten faszinierende Einblicke und unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein.

Weitere Informationen zu den Museen finden Sie online unter: www.bernkastel.de

Wein- & Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

