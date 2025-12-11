Miniköche Mosel verzaubern den Weihnachtsmarkt

Am 30. November 2025 begeisterten die Miniköche Mosel erneut die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in Bernkastel-Kues. Gemeinsam mit dem Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. präsentierten sie ihre erlernten Kochkenntnisse.



In diesem Jahr durfte sich das Projekt über einen neuen Schirmherrn freuen: Marko Felten von Westenergie, der vor Ort war und die jungen Köchinnen und Köche herzlich unterstützte. Seine Wertschätzung und sein Engagement unterstrichen die Bedeutung der Miniköche für die Region.



Durch das Programm führte Manfred Schmitz vom Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. Er erklärte den Besucherinnen und Besuchern das Projekt der Europa-Miniköche und interviewte einige der Kinder, die stolz von ihren bisherigen Erfahrungen berichteten.



Auf der Bühne am Karlsbader Platz zeigten die Miniköche eindrucksvoll, was sie schon alles gelernt haben: Gemeinsam mit den ausgebildeten Köchen bereiteten sie Plätzchenteig zu, kneteten ihn kräftig durch, stachen weihnachtliche Formen aus und verzierten anschließend die frisch gebackenen Leckereien. Der herrliche Duft der Plätzchen lockte zahlreiche Gäste an, die den Kindern begeistert zuschauten. Immer wieder wurden die leckeren Kekse an das Publikum verteilt.



Ein besonderer Moment war das gemeinsame Singen des Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen in Weihnachtsstimmung versetzte. Die fröhliche Atmosphäre und die Begeisterung der Miniköche machten die Vorführung zu einem echten Highlight.



Der Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. hofft, dass einige der teilnehmenden Kinder auch langfristig Freude am Kochhandwerk entwickeln.



Ein herzlicher Dank gilt dem Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. sowie Westenergie für ihre wertvolle Unterstützung.

