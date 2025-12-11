Kontakt
Miniköche Mosel verzaubern den Weihnachtsmarkt

Plätzchenduft auf dem Karlsbader Platz in Bernkastel-Kues

Am 30. November 2025 begeisterten die Miniköche Mosel erneut die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in Bernkastel-Kues. Gemeinsam mit dem Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. präsentierten sie ihre erlernten Kochkenntnisse.

In diesem Jahr durfte sich das Projekt über einen neuen Schirmherrn freuen: Marko Felten von Westenergie, der vor Ort war und die jungen Köchinnen und Köche herzlich unterstützte. Seine Wertschätzung und sein Engagement unterstrichen die Bedeutung der Miniköche für die Region.

Durch das Programm führte Manfred Schmitz vom Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. Er erklärte den Besucherinnen und Besuchern das Projekt der Europa-Miniköche und interviewte einige der Kinder, die stolz von ihren bisherigen Erfahrungen berichteten.

Auf der Bühne am Karlsbader Platz zeigten die Miniköche eindrucksvoll, was sie schon alles gelernt haben: Gemeinsam mit den ausgebildeten Köchen bereiteten sie Plätzchenteig zu, kneteten ihn kräftig durch, stachen weihnachtliche Formen aus und verzierten anschließend die frisch gebackenen Leckereien. Der herrliche Duft der Plätzchen lockte zahlreiche Gäste an, die den Kindern begeistert zuschauten. Immer wieder wurden die leckeren Kekse an das Publikum verteilt.

Ein besonderer Moment war das gemeinsame Singen des Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen in Weihnachtsstimmung versetzte. Die fröhliche Atmosphäre und die Begeisterung der Miniköche machten die Vorführung zu einem echten Highlight.

Der Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. hofft, dass einige der teilnehmenden Kinder auch langfristig Freude am Kochhandwerk entwickeln.

Ein herzlicher Dank gilt dem Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. sowie Westenergie für ihre wertvolle Unterstützung.

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

