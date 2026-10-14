Miniköche Mosel erleben den „Kinderwingert“

Am 21. September 2026 begeisterten die Miniköche Mosel erneut mit vollem Eifer, diesmal bei einem spannenden Außentermin an der Mittelmosel. Gemeinsam mit Winzer Peter Storck vom Weingut Storck in Traben-Trarbach lernten die Kinder das traditionelle Winzerhandwerk kennen und erlebten die Entstehung des regionalen Traubenprodukts hautnah mit.



Direkt zu Beginn ging es für die Kinder gemeinsam mit Peter Storck in den Wingert. Vor Ort demonstrierte der erfahrene Winzer eindrucksvoll, worauf es bei der Handarbeit im Weinberg ankommt: Vom fachgerechten Schneiden der Reben über die intensive Pflege des Weinbergs bis hin zur traditionellen Lese der reifen Trauben lernten die Miniköche die Grundlagen der Traubenerzeugung kennen.



Nach der erfolgreichen Arbeit im Weinberg wartete ein besonderer Genussmoment auf die Gruppe. Bei einer gemeinsamen Kostprobe im Weinberg probierten die Kinder frisch gepressten Traubensaft und genossen dabei die herrliche Aussicht auf die Mosel. Die fröhliche Atmosphäre und das Naturerlebnis machten diesen Nachmittag zu einem echten Highlight des Tages.



Anschließend führte der Weg die Miniköche in einen historischen, alten Weinkeller. Hier zeigte und erklärte Peter Storck den interessierten Kindern, wie der Wein nach der Ernte weiterverarbeitet wird und wie die edlen Tropfen über Monate hinweg in den großen Holzfässern lagern, um ihren besonderen Geschmack zu entfalten.



Zum krönenden Abschluss des erlebnisreichen Tages gab es für alle ein leckeres Eis in der Eiscafé Simonetti



Der Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. hofft, dass die teilnehmenden Kinder durch diesen Tag ein noch tieferes Verständnis für die regionalen Produkte und die Natur der Moselregion entwickeln konnten.



Ein herzlicher Dank gilt Peter Storck und dem Weingut Storck, dem Köcheverein Mittelmosel 1976 e.V. sowie Westenergie für ihre wertvolle Unterstützung.

(lifePR) (