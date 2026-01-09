Erlebniswandern auf dem Kueser Plateau

Kontakt
Auf dem Kueser Plateau – hoch über der Mosel – eröffnet sich Wanderfreunden ein vielfältiges Wegenetz durch sanfte Weinberge, schattige Wälder und über weite Höhenlandschaften. Die Region verbindet naturnahe Erholung mit eindrucksvollen Ausblicken und eignet sich gleichermaßen für gemütliche Spaziergänge wie für erlebnisreiche Rundtouren. Ausgangspunkt vieler Wanderungen ist der neu gestaltete Kurpark, der einladend zur Erkundung der Umgebung einlädt.

Ein besonderes Highlight ist der Skywalk: Die moderne Aussichtsplattform bietet grandiose Panoramablicke über Bernkastel-Kues, das Moseltal und die umliegenden Weinberge und ist ein beliebter Treffpunkt für Wandernde und Tagesausflügler.

Wanderwege auf dem Plateau – vielfältig und lohnend

Zu den attraktiven Wanderrouten, die direkt auf dem Kueser Plateau verlaufen und im Kurpark starten, gehören unter anderem:
  • Kurschattenweg – Ein leichter, circa 4,6 km langer Rundweg über das Plateau mit schönen Blicken auf Weinberge und Mosel, ideal für gemütliche Wanderer und Familien.
  • Herzblattweg – Rund 7,6 km lang, zeigt dieser Weg die landschaftliche Vielfalt des Plateaus mit Weinbergs- und Waldpassagen und lädt zum genussvollen Wandern ein.
  • Schöpfungsweg Mittelmosel – Auf etwa 6,4 km verbindet diese Route Naturerlebnis mit kulturellen Impulsen, vorbei an Informationsstelen, attraktiven Ausblicken wie dem Skywalk und ruhigen Passagen durch den Kurpark.
Die Wege sind gut ausgeschildert, verlaufen überwiegend auf festen Pfaden und sind auch für weniger geübte Wandernde gut geeignet. Zahlreiche Rastplätze, Blickpunkte und Einkehrmöglichkeiten laden unterwegs zum Verweilen ein – perfekt für alle, die die frische Luft und die herrliche Landschaft der Mittelmosel aktiv genießen möchten.

Fazit: Das Kueser Plateau bietet mit Skywalk, Kurpark und einem abwechslungsreichen Wegenetz ideale Bedingungen für unvergessliche Wandererlebnisse – von kurzen Genusswegen bis zu abwechslungsreichen Panorama-Touren.

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

