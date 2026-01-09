Erlebniswandern auf dem Kueser Plateau

Ein besonderes Highlight ist der Skywalk: Die moderne Aussichtsplattform bietet grandiose Panoramablicke über Bernkastel-Kues, das Moseltal und die umliegenden Weinberge und ist ein beliebter Treffpunkt für Wandernde und Tagesausflügler.
Wanderwege auf dem Plateau – vielfältig und lohnend
Zu den attraktiven Wanderrouten, die direkt auf dem Kueser Plateau verlaufen und im Kurpark starten, gehören unter anderem:
- Kurschattenweg – Ein leichter, circa 4,6 km langer Rundweg über das Plateau mit schönen Blicken auf Weinberge und Mosel, ideal für gemütliche Wanderer und Familien.
- Herzblattweg – Rund 7,6 km lang, zeigt dieser Weg die landschaftliche Vielfalt des Plateaus mit Weinbergs- und Waldpassagen und lädt zum genussvollen Wandern ein.
- Schöpfungsweg Mittelmosel – Auf etwa 6,4 km verbindet diese Route Naturerlebnis mit kulturellen Impulsen, vorbei an Informationsstelen, attraktiven Ausblicken wie dem Skywalk und ruhigen Passagen durch den Kurpark.
Fazit: Das Kueser Plateau bietet mit Skywalk, Kurpark und einem abwechslungsreichen Wegenetz ideale Bedingungen für unvergessliche Wandererlebnisse – von kurzen Genusswegen bis zu abwechslungsreichen Panorama-Touren.