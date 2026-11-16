Nebel liegt über dem Kurpark, aus dem Thermalbecken steigt Dampf in die kühle Luft. Mit den kürzeren Tagen rückt für viele die Frage in den Mittelpunkt, wie sie gesund durch die kalte Jahreszeit kommen. Genau jetzt ist der richtige Moment, sich bei einer Kur oder einem Gesundheitsurlaub um sich selbst zu kümmern.



Orientierung bieten die staatlich anerkannten Kurorte. Das Prädikat ist mehr als ein Namenszusatz: Die Bundesländer vergeben es nur an Orte mit nachgewiesenem natürlichem Heilmittel, etwa einer Heilquelle oder einem geprüften Klima, sowie mit Kurinfrastruktur und ärztlicher Versorgung. Regelmäßige Kontrollen gehören dazu. Im Zweifel kann der Titel auch wieder entzogen werden.



Welche dieser Orte das größte Interesse wecken, hat der Spezialist für Gesundheitsreisen Fit Reisen untersucht. Ausgewertet wurde das Suchvolumen von 236 staatlich anerkannten Kurorten bei Google und Bing, die zusammen rund 13,3 Millionen Suchanfragen im Monat erreichen. Zusätzlich wurde untersucht, wie häufig die Orte in acht Auslandsmärkten gesucht werden.



Platz acht: Bernkastel-Kues an der Mittelmosel



Bernkastel-Kues belegt mit rund 165.000 Suchanfragen Platz acht. Die Doppelstadt verbindet Gesundheit, Kultur und Genuss. Auf dem Kueser Plateau oberhalb der Mosel liegen der Kurpark und mehrere Reha-Kliniken. Der Ort trägt das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“.



Unten im Tal prägen Fachwerkhäuser den Marktplatz, darunter das besonders schmale Spitzhäuschen von 1416. Hoch über der Stadt thront die Burgruine Landshut mit weitem Blick über die steilen Weinberge. Rund um das erste Septemberwochenende feiert die Stadt fünf Tage lang das Weinfest der Mittelmosel.



Wer Natur und Wein verbinden möchte, findet in der Region bekannte Routen wie den Moselsteig zum Wandern und den Mosel-Radweg. Dazu kommen traditionelle Straußwirtschaften und gemütliche Weinstuben. In den Niederlanden liegt der Ort auf Platz fünf. Gäste suchen dort vor allem nach der Altstadt und dem Weinfest.



Über das Ferienland Bernkastel-Kues



Das Ferienland Bernkastel-Kues umfasst die namensgebende Doppelstadt sowie 24 umliegende Moselorte, die sich über Teile von Hunsrück und Eifel erstrecken. Die Region bildet das Zentrum der Mittelmosel und ist ein beliebter Ort für Aktivurlaub, Kultur und Genuss.

(lifePR) (