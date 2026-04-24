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Bernkastel-Kues lädt ein: Verkaufsoffener Sonntag trifft auf „Bernkastel lacht“

(lifePR) (Bernkastel-Kues, )
Wenn sich am 3. Mai 2026 die Altstadt von Bernkastel in eine lebendige Bühne verwandelt, erwartet Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderes Erlebnis: Der Werbekreis Bernkastel-Kues e.V. verbindet den verkaufsoffenen Sonntag mit dem beliebten Straßentheater „Bernkastel lacht“.

 „Unser Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und unsere Stadt von ihrer schönsten Seite zu zeigen“, erklärt Frank Hoffmann, Vorsitzender des Werbekreises. „Mit dem verkaufsoffenen Sonntag und ‚Bernkastel lacht‘ schaffen wir eine einzigartige Kombination aus Einkaufserlebnis, Unterhaltung und echter Lebensfreude.“ Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen und laden zum entspannten Bummeln durch die historische Altstadt ein. Gleichzeitig sorgen talentierte Straßenkünstler mit Comedy, Musik, Artistik und beeindruckenden Showeinlagen für beste Unterhaltung – ein Erlebnis für die ganze Familie. „Die Mischung aus lebendiger Innenstadt, engagierten Händlern und hochkarätigen Künstlern macht diesen Tag so besonders“, so Hoffmann weiter. „Wir möchten allen Besucherinnen und Besuchern einen  unvergesslichen Sonntag bieten – voller Begegnungen, Eindrücke und natürlich auch ein bisschen Shopping.“

Der Werbekreis Bernkastel-Kues e.V. lädt daher herzlich ein, diesen besonderen Tag gemeinsam zu erleben. Ob mit Familie, Freunden oder spontan – ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Frank Hoffmann: „Kommen Sie vorbei, genießen Sie die Atmosphäre unserer Altstadt und lassen Sie sich begeistern – wir freuen uns auf Sie!“

Wein- & Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

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