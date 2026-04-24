Bernkastel-Kues lädt ein: Verkaufsoffener Sonntag trifft auf „Bernkastel lacht“
„Unser Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und unsere Stadt von ihrer schönsten Seite zu zeigen“, erklärt Frank Hoffmann, Vorsitzender des Werbekreises. „Mit dem verkaufsoffenen Sonntag und ‚Bernkastel lacht‘ schaffen wir eine einzigartige Kombination aus Einkaufserlebnis, Unterhaltung und echter Lebensfreude.“ Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen und laden zum entspannten Bummeln durch die historische Altstadt ein. Gleichzeitig sorgen talentierte Straßenkünstler mit Comedy, Musik, Artistik und beeindruckenden Showeinlagen für beste Unterhaltung – ein Erlebnis für die ganze Familie. „Die Mischung aus lebendiger Innenstadt, engagierten Händlern und hochkarätigen Künstlern macht diesen Tag so besonders“, so Hoffmann weiter. „Wir möchten allen Besucherinnen und Besuchern einen unvergesslichen Sonntag bieten – voller Begegnungen, Eindrücke und natürlich auch ein bisschen Shopping.“
Der Werbekreis Bernkastel-Kues e.V. lädt daher herzlich ein, diesen besonderen Tag gemeinsam zu erleben. Ob mit Familie, Freunden oder spontan – ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Frank Hoffmann: „Kommen Sie vorbei, genießen Sie die Atmosphäre unserer Altstadt und lassen Sie sich begeistern – wir freuen uns auf Sie!“