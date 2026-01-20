Kontakt
Bernkastel-Kues blüht auf

Saisoneröffnung an der Mosel

Zum Frühlingsanfang im März feiert Bernkastel-Kues erstmals ein gemeinsames Saison-Opening. Unter dem Motto „Bernkastel-Kues blüht auf!“ wird vom 20. bis 29. März 2026 mit viel Schwung und Lebensfreude der Start in die neue Saison eingeläutet. In dieser Zeit zeigt sich die Stadt von ihrer besonders lebendigen, farbenfrohen und vielseitigen Seite.

Gastronomie, Hotellerie und der lokale Einzelhandel beteiligen sich mit zahlreichen Aktionen, besonderen Angeboten und abwechslungsreichen Veranstaltungen. Sowohl Gäste als auch Einheimische dürfen sich auf kulinarische Genüsse, attraktive Arrangements, frühlingshafte Dekorationen und persönliche Einkaufserlebnisse freuen.

Ein vielseitiges Rahmenprogramm begleitet die Veranstaltung über den gesamten Zeitraum: Ein Rummelplatz am Moselufer sorgt für echtes Kirmesfeeling, während Late-Night-Shopping und eine stimmungsvolle Musiknacht zum entspannten Bummeln und Verweilen einladen. Ein eindrucksvoller Schiffskorso auf der Mosel setzt besondere Akzente auf dem Wasser, der Fashion Day präsentiert aktuelle Trends und Inspirationen, und eine spektakuläre Laser- und Lichtshow bildet den strahlenden Höhepunkt der Festtage.

„Bernkastel-Kues blüht auf!“ steht für Lebensfreude, Gastlichkeit und einen gelungenen Auftakt in das neue Tourismusjahr – eine herzliche Einladung, den Frühling an der Mosel mit allen Sinnen zu erleben. Seien Sie dabei!

Wein- & Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH

Das Ferienland Bernkastel-Kues bildet mit seiner namensgebenden Stadt Bernkastel-Kues und den 24 umliegenden Moselorten das Zentrum der Mittelmosel im Herzen von Rheinland-Pfalz. Die Weinkulturlandschaft zwischen Hunsrück und Eifel ist umgeben von den steilsten Weinbergen der Welt, mittelalterlichen Burgen und der in Schleifen verlaufenden grünschimmernden Mosel. Die durch den Fluss geteilte Stadt Bernkastel-Kues blickt auf eine über 2.000-jährige Geschichte zurück. Fachwerkhäuser des Mittelalters sowie das Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1608 prägen das malerische Altstadtbild rund um den Marktplatz. Über der "Internationalen Stadt der Rebe und des Weines" thront die Burgruine Landshut. Im milden Klima auf dem mineralienreichen Boden in Steillagen gedeihen die besten Rieslingweine der Welt. Mit kulinarischen Spezialitäten wie "Zander auf Gräwes" und "Dübbekuche" aus regionalen Produkten verwöhnen Gastronomen und Winzer die Gäste. Mit mehr als 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen, anspruchsvollen Mountainbike-Trails und einem abwechslungsreichen Wanderwegenetz sorgt die Region für ein vielfältiges Aktivprogramm. Sportliches Vergnügen in der Luft und zu Wasser gibt es beim Paragliding und Wasserskifahren. Mit zahlreichen Kultur- und Familienveranstaltungen wie der "WanderKulTour", dem renommierten Moselmusikfestival, dem größten Weinfest an der Mosel und dem romantischen Weihnachtsmarkt in mittelalterlichem Ambiente lockt das Ferienland Groß und Klein in die Region. www.bernkastel.de

