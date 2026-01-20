Bernkastel-Kues blüht auf
Saisoneröffnung an der Mosel
Gastronomie, Hotellerie und der lokale Einzelhandel beteiligen sich mit zahlreichen Aktionen, besonderen Angeboten und abwechslungsreichen Veranstaltungen. Sowohl Gäste als auch Einheimische dürfen sich auf kulinarische Genüsse, attraktive Arrangements, frühlingshafte Dekorationen und persönliche Einkaufserlebnisse freuen.
Ein vielseitiges Rahmenprogramm begleitet die Veranstaltung über den gesamten Zeitraum: Ein Rummelplatz am Moselufer sorgt für echtes Kirmesfeeling, während Late-Night-Shopping und eine stimmungsvolle Musiknacht zum entspannten Bummeln und Verweilen einladen. Ein eindrucksvoller Schiffskorso auf der Mosel setzt besondere Akzente auf dem Wasser, der Fashion Day präsentiert aktuelle Trends und Inspirationen, und eine spektakuläre Laser- und Lichtshow bildet den strahlenden Höhepunkt der Festtage.
„Bernkastel-Kues blüht auf!“ steht für Lebensfreude, Gastlichkeit und einen gelungenen Auftakt in das neue Tourismusjahr – eine herzliche Einladung, den Frühling an der Mosel mit allen Sinnen zu erleben. Seien Sie dabei!
