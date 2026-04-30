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Ehefrau von Ekrem İmamoğlu fordert EU zum Handeln auf: „Schweigen ist nicht neutral“

(lifePR) (Tegernsee, )
Dilek İmamoğlu fordert Europas Institutionen auf, die Inhaftierung ihres Ehemanns, Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, stärker zu verfolgen, zu beobachten und zu thematisieren. „Schweigen in diesem Fall steht nicht für Neutralität, sondern für Wegschauen“, beklagte İmamoğlu auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel der WEIMER MEDIA GROUP am Tegernsee per Videoschalte.

Der türkische Oppositionspolitiker war im März vergangenen Jahres, kurz vor seiner Nominierung als Präsidentschaftskandidat der CHP, festgenommen worden und sitzt seither in Haft. Aktuell läuft der Prozess gegen ihn. Die türkische Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 2.430 Jahren. Unter Kritikern werden die Vorwürfe der Korruption und Veruntreuung als haltlos und politisch motiviert zurückgewiesen.

Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel wurden Ekrem und Dilek İmamoğlu nun für ihren Mut und ihre Haltung als „Freiheitskämpfer“ gewürdigt. Dilek İmamoğlu Forderung gehe unter die Haut, sagte Christian Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP. „Wir möchten klar sagen: Die Demokratien Europas schauen auf diesen Fall, İmamoğlu wird im Gefängnis nicht vergessen!“ İmamoğlu stehe seit Jahren für eine Politik, die Transparenz über Willkür stelle, Dialog über Konfrontation, und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über Machtkalkül, so Goetz-Weimer. Das Verfahren gegen ihn sei „Ausdruck einer breiteren Kampagne gegen führende Vertreter der Opposition in der Türkei, deren Ziel es ist, demokratische Handlungsspielräume zu begrenzen und politische Alternativen zu schwächen“.

Sich mit Mut und Haltung dagegen zu stellen, dafür gebührt laut Goetz-Weimer der gesamten Familie İmamoğlu Dank. Auch Dilek İmamoğlu wirke weit über die Rolle einer politischen Begleiterin hinaus. „Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement, ihrem Einsatz für Frauen, Kultur und soziale Teilhabe trägt sie entscheidend dazu bei, dass demokratische Werte in der türkischen Zivilgesellschaft lebendig bleiben.“

Der Ludwig-Erhard-Gipfel will nicht wegschauen, sondern „versteht sich neben des Forums für ein freies Wort und den Austausch der freien Meinung auch als ein unterstützendes Forum für all jene in dieser Welt, denen nicht das Glück beschieden ist, in einer Rechtsstaatlichkeit wie der unseren zu leben“. „Wir möchten ein Schlaglicht werfen auf Menschen, die in ihrem Freiheitskampf bis an ihre Grenzen und bisweilen darüber hinaus gehen“, so Goetz-Weimer.

Ekrem İmamoğlu meldete sich per Schreiben aus dem Gefängnis zu Wort und bedankte sich für die „bedeutungsvolle Auszeichnung“. Man versuche ihn nicht nur einzusperren, sondern auch seine Stimme zum Schweigen zu bringen. Doch man könne ihn nicht zum Schweigen bringen. „Selbst wenn ich zum Schweigen gebracht werde, wird die Wahrheit weiter sprechen, selbst wenn ich unsichtbar gemacht werde, werden die Menschen weiter sehen“, hallte İmamoğlu per KI-Stimme von der Bühne auf Gut Kaltenbrunn.

Dilek İmamoğlu sagte, sie nehme die Auszeichnung im Namen all derer entgegen, die zum Schweigen gebracht werden sollen. „Ich nehme sie im Namen derjenigen entgegen, die für das Schreiben vor Gericht gestellt werden, die für das Sprechen zur Zielscheibe werden, die den Preis dafür zahlen, die Wahrheit zu verteidigen.“ Ekrem habe einmal gesagt: ‚Ein Mensch, der eine Stadt liebt, verlässt diese Stadt nicht.‘ „Ich sage: Ein Mensch, der die Demokratie liebt, wird niemals schweigen, um sie zu verteidigen.

Original-Video mit Zitat vom Ludwig-Erhard-Gipfel: HIER
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Das gesamte Videomaterial vom Ludwig-Erhard-Gipfel: HIER

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