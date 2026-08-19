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Der FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT bringt die Entscheider der Finanz- und Realwirtschaft zusammen

Summit in der Main-Metropole mit dem Leitthema „Get stronger, Europe“ / Fünf Veranstaltungen am 21. und 22. Oktober 2026 im Städel Museum, Kap Europa, TAJ Hessischer Hof und Meliã Frankfurt City

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Unter dem Leitthema „Get stronger, Europe“ bringt der FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT am 21. und 22. Oktober 2026 führende Vertreter der Finanz- und Realwirtschaft in Frankfurt am Main zusammen. Die WEIMER MEDIA GROUP bündelt dabei Informations- und Netzwerkformate an vier Orten in der Main-Metropole. Im Mittelpunkt stehen Deutschlands und Europas Wettbewerbsfähigkeit, die Finanzierung von Wachstum sowie die wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen für den Investitionsstandort Deutschland in den kommenden Jahren. ntv begleitet die zweitägige Veranstaltung als Medienpartner.

Der FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT versteht sich als Zukunftsgipfel für Macher. „Deutschland und Europa müssen wieder den Mut haben, ihre wirtschaftliche Zukunft selbst zu gestalten. Dafür brauchen wir mehr Investitionen, mehr Innovationskraft und mehr unternehmerische Entschlossenheit. ,Get stronger, Europe‘ ist deshalb kein Appell zum Rückzug, sondern zu neuer Stärke: technologisch, wirtschaftlich und finanziell“, sagt Christiane Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP.

Die Convention im Kap Europa widmet sich am ersten Tag dem Thema „Finance und Finanzierung“, am zweiten dem Thema „Future“ mit Transformation und neuen Wirtschaftsfeldern. CEOs, Investoren, Unternehmer und Innovatoren diskutieren über Europas Wettbewerbsfähigkeit unter anderem mit Blick auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Innovation, Human Resources, Verteidigung und Kapitalmärkte. Neben Panels und Impulsen bieten Masterclasses sowie Deep-Dives praxisnahe Einblicke. Zu den Speakern und Gästen zählen unter anderem Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, Michael Theurer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Brigadegeneral Michael Bender, Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit DACH Procter & Gamble Gruppe, und Bernd Wagner, CSO von Schwarz Digits Cloud.

Der Mittelstandspreis der Medien würdigt Unternehmen, die Geschichte schreiben, sich neu erfinden und mit unternehmerischem Mut etwas bewegen. Bei der Preisverleihung des Magazins „Markt und Mittelstand“ im Kap Europa werden herausragende Akteure des deutschen Mittelstands ausgezeichnet. In diesem Jahr stehen dabei insbesondere die erfolgreichsten Unternehmen des Rankings „TOP Wachstums-Stars 2027“ im Mittelpunkt. Der Award wird im Rahmen der Convention verliehen.

Bei der IPO Night am Abend des 21. Oktober 2026 feiert die WEIMER MEDIA GROUP gemeinsam mit der DEUTSCHEN BÖRSE die Kunst des Börsengangs im Städel Museum. Ausgezeichnet werden Unternehmen in den Kategorien „Herausragender Börsengang“, „Herausragende Eigenkapitalfinanzierung“ und „Herausragende private Finanzierungsrunde“. 2025 gingen die Preise an Pfisterer, Vossloh und Isar Aerospace.

Nach dem zweiten Convention-Tag im Kap Europa bilden am Abend des 22. Oktober 2026 die Marken Gala 2.0 und die Aftershow Party den Schlusspunkt des austauschstarken Summits. Im exklusiven Ambiente des Chambers Club und der Bombay Brasserie treffen bei der Marken Gala 2.0 führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Finanzwelt, Politik und Medien zu einem Networking-Abend zusammen. Ein Höhepunkt ist die Verleihung der Auszeichnung „Living Brand“, die herausragende Markenpersönlichkeiten würdigt. Die Aftershow Party in der Level Lounge des Hotels Meliã Frankfurt City bietet den Gästen Gelegenheit, Begegnungen und Gespräche des Summit-Tages in entspannter Atmosphäre fortzuführen und neue Kontakte zu vertiefen. 

Einen filmischen Vorgeschmack auf den FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT gibt es hier.

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Weimer Media Group GmbH

Die WEIMER MEDIA GROUP ist ein für Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus. Die Mediengruppe publiziert „Markt und Mittelstand“, „BÖRSE am Sonntag“, „The European“ und „WirtschaftsKurier“. Zum Verlag gehört eine der großen Datenbanken in der E-Mail-Kommunikation in Deutschland. Die WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber von Konferenzen wie dem Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit, dem Markt und Mittelstand SUMMIT, dem FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT und der IPO Night. Die Gruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine (CH.GOETZ-VERLAG) und ist als Online-Publisher aktiv. Verlegerin und Geschäftsführerin ist Christiane Goetz-Weimer.

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