Über 4.200 Besucher feiern beim Sommerfest in der World of Living

Das Sommerfest von WeberHaus in der World of Living lockte am Sonntag, 7. September, über 4.200 Besucher nach Rheinau-Linx. Bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen wurde der Bau-, Wohn- und Erlebnispark zu einem Treffpunkt für Familien, Musikliebhaber und Architekturinteressierte. Fröhliches Kinderlachen, entspannte Stimmung und ein abwechslungsreiches Programm sorgten für einen gelungenen Festtag. „Das Sommerfest hat einmal mehr gezeigt, warum es zu den schönsten Familienveranstaltungen in der Region zählt – ein Fest, das Unterhaltung, Genuss und Gemeinschaft auf besondere Weise verbindet“, sagt Sven Bilz, Leiter der World of Living.



Kinderprogramm und Musik sorgten für Begeisterung



Die jungen Gäste erlebten ein buntes Programm aus Kreativität, Spiel und Bewegung. Besonders die Hüpfburgen, die kreative Malwerkstatt und das Kinderkarussell stießen auf große Resonanz. Ein Höhepunkt des Tages war das Mitmach-Konzert im Festzelt, das die Kinder zum Singen, Tanzen und Lachen animierte. Auch die WeberHaus-Musikanten und die Band Blind Date begeisterten mit ihren Auftritten das Publikum und rundeten das musikalische Angebot ab.



Gut besuchte Werksführungen und spannende Zeitreise



Großes Interesse galt auch den Werksführungen, die den Besuchern faszinierende Einblicke in die hochmoderne Fertighaus-Produktion von WeberHaus boten. „Es ist total spannend zu sehen, wie auf der einen Seite des Geländes aus einem Baumstamm ein Haus entsteht und man im Ausstellungspark gleich das fertige Ergebnis erleben kann“, schwärmt ein Besucher nach der Werksführung. Publikumsmagnet war natürlich auch das „Universum der Zeit“ – die Ausstellung, die 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte auf eindrucksvolle Weise erlebbar macht und nicht nur bei den kleinen Gästen für große Augen sorgte.



Kulinarisch bot das Fest ebenfalls zahlreiche Höhepunkte: Fünf Foodtrucks verwöhnten die Gäste mit Burgern, Flammkuchen, Gegrilltem, Pommes und Crêpes. Das Restaurant Hauszeit ergänzte das Angebot mit frisch zubereiteten Gerichten, Kaffee und Kuchen, während ein Eisstand für die passende Erfrischung sorgte.

