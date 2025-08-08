WeberHaus verabschiedet Auszubildende ins Berufsleben

Bei WeberHaus wurde in den vergangenen Wochen gefeiert: Insgesamt 18 Auszubildende haben in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und starten nun mit neuem Wissen, frischem Elan und vielen Erfahrungen in ihre berufliche Zukunft. Vom Bauzeichner über Industriekaufleute und Zimmerer bis hin zu IT-Spezialisten – die Vielfalt der Berufe spiegelt das breite Ausbildungsspektrum bei WeberHaus wider. „Unsere Auszubildenden haben hervorragende Leistungen gezeigt – darauf können sie stolz sein. Für uns ist die Ausbildung ein zentrales Element der Nachwuchsförderung, denn sie sichert die Qualität und Innovationskraft unseres Unternehmens langfristig“, betont Daniele Cammalleri, Personalleiter bei WeberHaus. Besonders erfreulich: Fast alle Absolventen konnten direkt im Anschluss an ihre Ausbildung in ihren Wunschabteilungen übernommen werden.



Vielfältige Berufsabschlüsse in Handwerk und Technik



Vier frischgebackene Zimmerergesellen – Lennox Krauß, John Wöhrle, Hannes Becker und Justin Thiemermann – beendeten erfolgreich ihre Ausbildung und präsentierten stolz ihre Gesellenstücke. Auch im Bereich Maler konnten zwei Absolventen ihre Ausbildung erfolgreich abschließen: Yanick Kirchhoff und Sagvan Hayder Farhan.



Im technischen Bereich beendeten Angelina Karcher, Neele Bross, Louis Vollmer und Yvonne Walter ihre Ausbildung zum Bauzeichner. Eine besondere Auszeichnung erhielt dabei Angelina Karcher: Für ihr Engagement als Ausbildungsbotschafterin wurde sie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg mit einer Urkunde geehrt. Von März 2023 bis Juli 2025 war sie in vielen Schulen unterwegs, um junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern.



Mit Kathrin Baro, Jens Waffenschmidt, Marius Hilger und Simon Heering wurden vier junge Talente im kaufmännischen Bereich verabschiedet. Während Jens und Kathrin die klassische dreijährige Ausbildung absolvierten, verkürzte Simon auf zwei Jahre und Marius beendete seine zweijährige Umschulung erfolgreich. Auch hier wurden drei von vier Absolventen übernommen: Jens bereichert das Personalteam, Kathrin bringt sich in der Ausstattungsberatung ein, und Marius unterstützt den Kundendienst. Simon Heering widmet sich künftig voll und ganz seiner Fußballkarriere beim KSC.



Im Bereich IT haben Mike Miler (Fachinformatiker für Systemintegration) und Manuel Theurer (Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung) ihre Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. Beide verstärken ab sofort wichtige Bereiche: Mike unterstützt das Team im Helpdesk / Client Management, Manuel bringt sein Wissen im SAP Helpdesk ein – ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung im IT-Bereich.



Auch am WeberHaus-Standort in Wenden-Hünsborn wurden zwei Nachwuchskräfte in den Berufsalltag entlassen: Lena Schürmann (Bauzeichnerin) verstärkt das Team Bauplanung, während Vinzent Schomers (Zimmerer) dem Familienunternehmen in Teilzeit erhalten bleibt – neben seiner schulischen Weiterbildung.



Mit Tami Bertsch (BWL Industrial Management), Jan Langeneckert (Wirtschaftsingenieurwesen) und Leon Marcel Keller (BWL Supply Chain Management) stehen bereits die nächsten Talente in den Startlöchern: Sie beenden ihre dualen Studiengänge im Oktober 2025.



WeberHaus gratuliert allen Absolventen ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss und freut sich, so viele von ihnen weiterhin als Kollegen an Bord zu haben.

