WeberHaus realisiert nachhaltigen Holzfertigbau im Objektbau

WeberHaus hat erfolgreich ein neues Mehrfamilienhaus am Bodensee in nachhaltiger Holzfertigbauweise realisiert. Das Projekt umfasst sechs moderne, barrierefreie Mietwohnungen mit jeweils 70 Quadratmetern und drei Zimmern. Der Neubau ersetzt ein nicht mehr renovierbares Altgebäude und zeigt einmal mehr, wie zukunftsfähiger und umweltschonender Wohnraum geschaffen werden kann.WeberHaus setzt bei Mehrfamilienhäusern und Objektbauten auf eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise, die zahlreiche Vorteile bietet. Die serielle Vorfertigung der Wandelemente in Produktionshallen ermöglicht eine hohe Präzision und Qualität, wodurch die Bauzeit vor Ort erheblich verkürzt wird. Dank der witterungsunabhängigen Fertigung kann WeberHaus verbindliche Termine garantieren – ein entscheidender Vorteil für Bauherren.Auch die Bauherrin dieses Projekts entschied sich aus guten Gründen für WeberHaus. Bereits ihr Einfamilienhaus wurde 2009 von dem Fertighaushersteller realisiert, und ihre positiven Erfahrungen führten zur erneuten Zusammenarbeit. „Ich war mit meinem Einfamilienhausbau durch WeberHaus bereits sehr zufrieden, daher war es für mich naheliegend, auch für den Neubau des Mehrfamilienhauses wieder auf deren Expertise zu setzen“, erklärt Martina Schwichtenberg.Der Neubau erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Bauherrin und WeberHaus. Dabei lag der Fokus auf einer umfassenden Beratung, einer hohen fachlichen Kompetenz sowie einer klaren Planung mit Festpreisgarantie und einem verbindlichen Terminplan, da WeberHaus als Generalunternehmen fungiert und sämtliche Gewerke aus einer Hand koordiniert. Ein weiteres zentrales Element des Neubaus war die barrierefreie Gestaltung. Die Hälfte der Wohnungen wurde entsprechend den besonderen Anforderungen an eine hindernisfreie Nutzung geplant. Dadurch wird nicht nur den aktuellen Bedürfnissen der Mieter Rechnung getragen, sondern auch langfristig eine nachhaltige Nutzung der Wohnungen sichergestellt.„Trotz ein paar Herausforderungen, die bei einem so großen Projekt auftreten können, freue ich mich, dass das Gebäude nun erfolgreich fertiggestellt wurde und wir den Mietern hochwertigen und nachhaltigen Wohnraum bieten können“, so Martina Schwichtenberg weiter. Das Projekt am Bodensee zeigt eindrucksvoll, wie moderner Objektbau durch den Einsatz von Holz als Hauptbaustoff eine zukunftsfähige und ressourcenschonende Lösung bieten kann.