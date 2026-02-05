Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050471

WeberHaus GmbH & Co.KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx, Deutschland http://www.weberhaus.de
Ansprechpartner:in Frau Lisa Meier +49 7853 83407
Logo der Firma WeberHaus GmbH & Co.KG

WeberHaus realisiert nachhaltigen Holzfertigbau im Objektbau

Neubau eines Mehrfamilienhauses am Bodensee

(lifePR) (Rheinau-Linx, )
WeberHaus hat erfolgreich ein neues Mehrfamilienhaus am Bodensee in nachhaltiger Holzfertigbauweise realisiert. Das Projekt umfasst sechs moderne, barrierefreie Mietwohnungen mit jeweils 70 Quadratmetern und drei Zimmern. Der Neubau ersetzt ein nicht mehr renovierbares Altgebäude und zeigt einmal mehr, wie zukunftsfähiger und umweltschonender Wohnraum geschaffen werden kann.

Effizient, hochwertig, zukunftsorientiert

WeberHaus setzt bei Mehrfamilienhäusern und Objektbauten auf eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise, die zahlreiche Vorteile bietet. Die serielle Vorfertigung der Wandelemente in Produktionshallen ermöglicht eine hohe Präzision und Qualität, wodurch die Bauzeit vor Ort erheblich verkürzt wird. Dank der witterungsunabhängigen Fertigung kann WeberHaus verbindliche Termine garantieren – ein entscheidender Vorteil für Bauherren.

Auch die Bauherrin dieses Projekts entschied sich aus guten Gründen für WeberHaus. Bereits ihr Einfamilienhaus wurde 2009 von dem Fertighaushersteller realisiert, und ihre positiven Erfahrungen führten zur erneuten Zusammenarbeit. „Ich war mit meinem Einfamilienhausbau durch WeberHaus bereits sehr zufrieden, daher war es für mich naheliegend, auch für den Neubau des Mehrfamilienhauses wieder auf deren Expertise zu setzen“, erklärt Martina Schwichtenberg.

Der Neubau erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Bauherrin und WeberHaus. Dabei lag der Fokus auf einer umfassenden Beratung, einer hohen fachlichen Kompetenz sowie einer klaren Planung mit Festpreisgarantie und einem verbindlichen Terminplan, da WeberHaus als Generalunternehmen fungiert und sämtliche Gewerke aus einer Hand koordiniert. Ein weiteres zentrales Element des Neubaus war die barrierefreie Gestaltung. Die Hälfte der Wohnungen wurde entsprechend den besonderen Anforderungen an eine hindernisfreie Nutzung geplant. Dadurch wird nicht nur den aktuellen Bedürfnissen der Mieter Rechnung getragen, sondern auch langfristig eine nachhaltige Nutzung der Wohnungen sichergestellt.

„Trotz ein paar Herausforderungen, die bei einem so großen Projekt auftreten können, freue ich mich, dass das Gebäude nun erfolgreich fertiggestellt wurde und wir den Mietern hochwertigen und nachhaltigen Wohnraum bieten können“, so Martina Schwichtenberg weiter. Das Projekt am Bodensee zeigt eindrucksvoll, wie moderner Objektbau durch den Einsatz von Holz als Hauptbaustoff eine zukunftsfähige und ressourcenschonende Lösung bieten kann.

Mehr über den Objektbau.

Website Promotion

Website Promotion

WeberHaus GmbH & Co.KG

Die WeberHaus GmbH und Co. KG mit Werken im badischen Rheinau-Linx und im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn ist einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland und beschäftigt über 1.290 Mitarbeiter. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen unter dem Leitsatz „Die Zukunft leben“ den Traum vom Eigenheim. Im Jahr 2024 wurden 725 Projekte realisiert. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis hin zu mehrstöckigen Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise, denn WeberHaus hat stets die Natur zum Vorbild und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen, modernen Ideen. Beim Bau energieeffizienter Häuser gilt WeberHaus als Branchenvorreiter. Für seinen Innovationsgeist erhielt das Unternehmen bereits zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen sowie Qualitäts- und Gütesiegel.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.weberhaus.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.