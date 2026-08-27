WeberHaus gratuliert 18 Nachwuchskräften zum erfolgreichen Abschluss

Für 18 junge Nachwuchskräfte bei WeberHaus beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Sie haben in diesem Sommer ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und starten nun ins Berufsleben. An den beiden WeberHaus-Standorten Rheinau-Linx und Wenden-Hünsborn reicht das Spektrum der Abschlüsse vom Zimmererhandwerk über Maler, Bauzeichnung und Elektrotechnik bis hin zum kaufmännischen Bereich. Besonders erfreulich: Zahlreiche Absolventinnen und Absolventen bleiben dem Familienunternehmen auch nach ihrem Abschluss erhalten.



„Der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung ist ein wichtiger Meilenstein. Unsere Nachwuchskräfte haben in den vergangenen Jahren viel gelernt, Verantwortung übernommen und sich persönlich weiterentwickelt. Wir gratulieren allen ganz herzlich und freuen uns besonders, dass wir einige von ihnen auch weiterhin bei WeberHaus begleiten dürfen“, sagt Daniele Cammalleri, Personalleiter bei WeberHaus.



Starker Nachwuchs im Handwerk



Gleich sechs junge Männer haben ihre Ausbildung zum Zimmerer erfolgreich abgeschlossen: Cedric Ghestem, Christoph Bacmeister, Luis Graß, Luca Müller, Martin Schilberg und Constantin Mühleck, der für seine hervorragenden Leistungen er als Innungssieger ausgezeichnet wurde. Drei der sechs frischgebackenen Zimmerergesellen setzen ihren beruflichen Weg bei WeberHaus fort.



Im Malerhandwerk freut sich Cem Yilmaz über seinen erfolgreichen Abschluss. Er wird seine berufliche Laufbahn bei WeberHaus fortsetzen. Im Bereich Elektrotechnik hat Gersi Gjoka seine Ausbildung zum Elektroniker abgeschlossen. Er bleibt WeberHaus erhalten und verstärkt künftig die Elektromontage.



Erfolgreiche Abschlüsse in Planung und Verwaltung



Fünf Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung im Bereich Bauzeichnung beendet: Tim Bartnick, Tyler Ludäscher, Leonie Pfau, Valentine Ernst und Jana Auer. Drei von ihnen werden übernommen. Für die beiden anderen beginnt ebenfalls ein neuer Abschnitt: Eine Nachwuchskraft nimmt ein Studium auf, eine weitere orientiert sich beruflich neu und beginnt eine Ausbildung zur Physiotherapeutin.



Im kaufmännischen Bereich hat Vivien Weber ihre Ausbildung zur Industriekauffrau erfolgreich abgeschlossen. Künftig arbeitet sie im Kundendienst und in der strategischen Unternehmensentwicklung. Darüber hinaus engagiert sie sich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), der sie noch bis zu den Neuwahlen im November angehört.



Vier Ausbildungsabschlüsse in Wenden-Hünsborn



Auch am WeberHaus-Standort in Wenden-Hünsborn haben vier Nachwuchskräfte ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Besonders erfreulich: Drei von ihnen bleiben dem Familienunternehmen erhalten. Lydia Pal und Jason Hauck haben ihre Ausbildung zum Zimmerer erfolgreich beendet und unterstützen als frischgebackene Zimmerergesellen künftig die Aufrichtteams. Elliot Wegner verstärkt die Bauplanung. Max Piwowarski widmet sich nach seinem Ausbildungsabschluss seinem Studium zum Bauingenieur.



WeberHaus gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss und wünscht ihnen für ihre berufliche und persönliche Zukunft viel Erfolg.

(lifePR) (