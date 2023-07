WeberHaus feiert 45-jähriges Jubiläum am Standort in Wenden-Hünsborn

Der Fertighaushersteller WeberHaus feiert in diesem Jahr sein 45-jähriges Jubiläum am Produktionsstandort im sauerländischen Wenden-Hünsborn. 1978 wurde das Werk samt Bürogebäude gebaut. 18 Jahre zuvor gründete der damals 23-jährige Hans Weber die Firma WeberHaus in Rheinau-Linx, Baden-Württemberg. Seitdem hat sich das Familienunternehmen durch Innovationskraft, vielen Erfolgen und wertvollen Partnerschaften zu einem der erfolgreichsten Fertighaushersteller in Deutschland entwickelt.Am Freitag, 7. Juli 2023, versammelten sich die Geschäftsführung und Mitarbeitende in Wenden-Hünsborn, um gemeinsam auf die vergangenen 45 Jahre anzustoßen. “Am 10. Juni 1978 fuhr ich als Teenager zur Werkseröffnung nach Wenden-Hünsborn. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass ich 2023 wieder hierherkommen würde, um mit Ihnen den 45. Geburtstag zu feiern”, so Heidi Weber-Mühleck, geschäftsführende Gesellschafterin von WeberHaus. In den 70er Jahren hatte ihr Vater und Firmengründer Hans Weber den Standort selbst ausgesucht, als er auf der A45 entlangfuhr und Ausschau nach einem geeigneten Grundstück hielt. „Als er eine Kuhweide entdeckte, fuhr er dorthin und ließ sich von einem Bauern erklären, zu welcher Gemeinde das Grundstück gehörte. Daraufhin sprach er beim Gemeindedirektor vor und so kam die Sache ins Laufen“, erinnert sich Weber-Mühleck.Im Rahmen der Festlichkeiten stellte die geschäftsführende Gesellschafterin zudem den neuen Geschäftsführer und Werksleiter von Wenden-Hünsborn Dr. Manuel Schönwitz vor, der nach Stationen bei Huf Haus, redblue energy und Porsche Consulting zum 1. Oktober 2023 seine neue Tätigkeit bei WeberHaus aufnehmen wird.Die Mitarbeitenden des Werks in Wenden-Hünsborn bauen im inländischen Markt WeberHaus-Bauvorhaben nördlich der Mainlinie. Das ausländische Belieferungsgebiet umfasst Belgien und Luxemburg. Seit 1978 haben die Mitarbeitenden im Sauerland rund 10.000 Weber-Häuser gebaut. Aktuell zählt das Werk Wenden-Hünsborn 322 Beschäftigte von insgesamt 1.380. Im Jubiläumsjahr wird der Fertighaushersteller am sauerländischen Standort eine Produktionsleistung von 94,5 Millionen Euro erzielen. Dazu gehören werden Ein- und Zweifamilienhäuser sowie mehrgeschossige Objektbauten.In den vergangenen Jahren hat man am Standort in Wenden-Hünsborn in verschiedene Bereiche investiert. So wurde zum Beispiel in der Produktion eine neue Zuschnitt-Anlage installiert, verschiedene Anlagen und Maschinen erneuert sowie die gesamte Beleuchtung auf moderne LED-Technik umgerüstet. Darüber hinaus erwarb WeberHaus zum 1. Januar 2023 die Mehrheitsanteile der Firma Henke Bad-Heizung GmbH im sauerländischen Olpe. Mit dem regional tätigen Fachbetrieb für Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Solaranlagen baut der neue Eigentümer sein Servicegeschäft aus.Der Fertighaushersteller WeberHaus ist weiterhin auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden. „Vor allem im Bereich Handwerk bemüht sich das Familienunternehmen verstärkt um spezialisierte Fachkräfte. Aber auch im Vertrieb, in der Verwaltung oder im Bereich Technik gibt es offene Stellen. WeberHaus bietet seiner Belegschaft eine Reihe von Vorteilen, wie zum Beispiel übertarifliche Bezahlung, erfolgsorientierte Vergütung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge sowie Gesundheitsmanagement, attraktive Konditionen beim Bau eines Weber-Hauses und vieles mehr. Alle Vorteile sowie Stellenanzeigen sind auf der Karriereseite zu sehen: www.weberhaus.de/karriere/