WeberHaus erweitert seine Kompetenz mit Übernahme von Möstel Bedachungen

Der Fertighaushersteller WeberHaus übernimmt im Zuge einer Nachfolgeregelung zum 1. Januar 2022 die Firma Möstel Bedachungen GmbH & Co.KG in Kehl-Auenheim. Die bisherigen Eigentümer stehen für eine Übergangsphase noch zur Verfügung, um die Nachfolge erfolgreich mitzugestalten. Mit dem regional tätigen Fachbetrieb für Bedachungen im Neubau und im Bestand verbindet WeberHaus eine jahrzehntelange geschäftliche Beziehung. Das Unternehmen mit über 15 Fachkräften bleibt rechtlich eigenständig und agiert unabhängig am Markt. Neben der uneingeschränkten Bedienung der bisherigen Stammkundschaft wird Möstel in Zukunft mit Erfahrung, Kapazität und Know-how bei verschiedenen Bauprojekten von WeberHaus mitwirken.“Aufgrund langjähriger Zusammenarbeit mit Möstel sind wir von der Kompetenz und den Fähigkeiten überzeugt und freuen uns, dass wir im Bereich Dachaufbauten und -konstruktion nun einen erfahrenen Partner an unserer Seite haben”, so Gerd Manßhardt, technischer Geschäftsführer von WeberHaus. Der Dachdeckerfachbetrieb, welcher 1970 gegründet wurde, soll den Fertighaushersteller bei regionalen Bauten besonders bei anspruchsvollen und aufwändigen Bedachungen unterstützen.Mit Möstel erfolgt die zweite Übernahme innerhalb weniger Monate. Bereits zum Oktober 2021 hat das Familienunternehmen WeberHaus die Firma Licht-Concept in Walldürn nach erfolgreicher Sanierung übernommen.Diemit Sitz im badischen Kehl-Auenheim ist ein leistungsfähiger Dachdeckerfachbetrieb mit langjährigen Erfahrungen. als Bedachungsunternehmen Möstel besteht seit 1970. Das Unternehmen ist im Flach- und Steildachbereich, sowohl im Neubaugeschäft als auch im Modernisierungs- und Renovierungsgeschäft erfolgreich tätig. Zahlreiche Referenz Objekte zeugen von der Leistungsvielfalt bzw. Fähigkeit.Weitere Informationen finden Sie unter: www.moestel-bedachungen.de