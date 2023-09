WeberHaus eröffnet neues Ausstellungshaus – architektonisches Highlight im Bauzentrum Poing

Eröffnungswochenende am 23. und 24. September 2023

Der renommierte Fertighaushersteller WeberHaus eröffnet ein neues Ausstellungshaus in der Eigenheimausstellung im Bauzentrum Poing bei München. Zum großen Eröffnungswochenende am 23. und 24. September 2023 lädt das Unternehmen herzlich ein, das innovative Hausdesign live zu erleben. Zum bundesweiten Tag der Musterhäuser ist am Sonntag der Eintritt für alle Besucher frei. Ansonsten kann das Haus von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr besichtigt werden.



Das Ausstellungshaus, ein Meisterwerk moderner Architektur, steht im Mittelpunkt der Eigenheimausstellung im Bauzentrum Poing. Das Gebäude, entworfen von dem angesehenen Architekten Hamid von Berg- Hadjoudj und gestaltet durch Villa Projects, einem renommierten Innenarchitekturbüro, verspricht eine aufregende Fusion aus Design und Nachhaltigkeit. "Unsere Vision war es schon immer, Häuser aus Holz zu bauen, die nicht nur schön sind, sondern auch ein gesünderes und angenehmes Wohnklima bieten. Das neue Ausstellungshaus in Poing ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und zeitloses Design Hand in Hand gehen können. Wir laden alle Interessenten herzlich ein, die Architektur sowie die nachhaltige Bauweise hautnah zu erleben", sagt Heidi Weber-Mühleck, geschäftsführende Gesellschafterin von WeberHaus.



Während des Eröffnungswochenendes haben Besucher die Gelegenheit, bei einem Glas Sekt das neuste Ausstellungshaus zu besichtigen, sich inspirieren zu lassen und sich von der hochwertigen Bauweise von WeberHaus zu überzeugen. Bauberater stehen für Fragen rund um den Hausbau zur Verfügung und unterstützen gerne dabei, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Zudem gibt es ein Gewinnspiel mit tollen Preisen wie einem Erlebnis-Wochenende mit Übernachtung bei der World of Living in Rheinau-Linx, ein Genuss-Paket der Tress Brüder mit feinsten Bio-Produkten sowie ein Kugelgrill von Weber. Am Eröffnungswochenende können die Kinder an den Mal-Tischen ihrer Kreativität freien Lauf lassen.