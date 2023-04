WeberHaus begrüßt neue Richtlinie für mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen für mehr Nachhaltigkeit und Kilmaschutz im Bauwesen

Der Fertighaushersteller WeberHaus begrüßt die Entscheidung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen in Baden-Württemberg, den Bau mehrgeschossiger Gebäude in Holzbauweise zu erleichtern. “Mit der neuen Regelung dürfen nun auch Gebäude der Klasse 5 in ökologischer Holzfertigbauweise gebaut werden, zumindest in Baden-Württemberg”, erklärt Gerd Manßhardt, technischer Geschäftsführer bei WeberHaus. “Für uns ein wichtiges und richtiges Signal, um den Einsatz von Holz auch bei mehrgeschossigen Objektbauten weiter voranzubringen.”



Neben dem Kerngeschäft, dem Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern, baut das Familienunternehmen WeberHaus im Jahr circa 25 Objektbauten, vorwiegend Mehrfamilienhäuser. Dank der neuen Holzbau-Richtlinie können nun auch Gebäude der Klasse 5, das heißt Gebäude mit einer Höhe des obersten Fußbodens bis 22 Metern über dem Gelände, in Holzbauweise gebaut werden. Zuvor waren es maximal 13 Meter. Gerade bei der baulichen Nachverdichtung eine entscheidende Änderung.



Bei WeberHaus werden die Wand-, Decken- und Dachelemente passgenau im Produktionswerk vorgefertigt. Dank dem hohen Grad der Vorfertigung profitieren Investoren von einer kürzeren Bauzeit im Vergleich zur konventionellen Bauweise. Das führt zu einer schnelleren Objektnutzung und steigert so die Rentabilität. Zudem gibt WeberHaus eine 18-monatige Festpreisgarantie. Die Gebäude verfügen dank der Gebäudehülle ÖvoNatur Therm von WeberHaus über eine hohe Energieeffizienz und sind gleichzeitig nachhaltig, da der nachwachsende Rohstoff Holz CO2 bindet und Sauerstoff abgibt.