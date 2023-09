WeberHaus begrüßt 28 neue Auszubildende zum Start am 1. September 2023

Der renommierte Fertighaushersteller WeberHaus freut sich, bekannt zu geben, dass am 1. September 2023 insgesamt 28 engagierte junge Menschen ihre Ausbildung am Standort Rheinau-Linx begonnen haben. Diese vielseitige Gruppe von Auszubildenden wird in verschiedenen Berufsfeldern tätig sein, darunter Anlagenmechaniker, Bauzeichner, Elektroniker, Fliesenleger, Industriekaufleute, Maler sowie Zimmerer. Zusätzlich wurden die dualen Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen und Supply Chain besetzt. Aktuell bildet WeberHaus 71 Auszubildende sowie neun Studenten in Rheinau-Linx und zehn Auszubildende in Wenden-Hünsborn aus.Daniele Cammalleri, Personalverantwortlicher bei WeberHaus, betonte: "Wir sind stolz darauf, diese engagierten jungen Menschen in unserer WeberHaus-Familie willkommen zu heißen. Ihre Vielfalt und Leidenschaft sind ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolgs, und wir sind zuversichtlich, dass sie unsere Unternehmenskultur bereichern werden."Die neuen Auszubildenden wurden am 1. September feierlich von der Geschäftsführung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei WeberHaus in Rheinau-Linx begrüßt. Der "Welcome Day" beinhaltet interaktive Teambuilding-Spiele, eine spannende Schnitzeljagd über das Betriebsgelände, eine Werksführung, einen Erste-Hilfe-Kurs und wird mit einem gemeinsamen Grillen abgerundet.WeberHaus bietet ein breites Angebot an Ausbildungsberufen an. So werden Industriekaufleute, vor allem natürlich Zimmerer und Bauzeichner, aber auch Maler, Fliesenleger und weitere handwerkliche Berufe ausgebildet. Die Suche nach geeigneten Auszubildenden ist nicht immer einfach. Dennoch freut sich WeberHaus, alle Ausbildungsplätze besetzt zu haben. Für die Zimmererausbildung konnten die Plätze gut besetzt werden, ebenso wie für die Elektroniker und die Fliesenleger, bei denen trotz geringer Bewerberzahlen geeignete Kandidaten gefunden wurden. Die Suche nach talentierten Malern gestaltete sich hingegen anspruchsvoller, doch auch hier wurden alle verfügbaren Plätze erfolgreich vergeben. Besonders erfreulich war das Interesse an der Bauzeichnerausbildung. Ebenso verlief die Suche nach Nachwuchstalenten für duale Studiengänge äußerst positiv, wobei drei vielversprechende Kandidaten ausgewählt wurden.Auf der Suche nach den besten Kandidaten war WeberHaus auf verschiedenen Veranstaltungen präsent, darunter die Berufsinfomesse in Offenburg und die Berufsinfotage in der Tulla-Realschule Kehl. Im September folgt die Teilnahme an der AMR-Messe in Freistett. Ein neues Online-Portal wurde ebenfalls getestet, konnte jedoch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.Bereits jetzt können sich Interessierte für eine Ausbildung im Jahr 2024 bei WeberHaus bewerben. Egal ob in der Verwaltung, in der Produktion oder auf der Baustelle – eine Ausbildung bei WeberHaus stellt eine qualifizierte Basis für das Berufsleben dar. Mehr Informationen zu den abwechslungsreichen Berufsfeldern gibt es unter www.weberhaus.de/ausbildung.