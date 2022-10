WeberHaus-Mitarbeitende radeln rund 7.100 km

Zweitplatzierter beim Wettbewerb Stadtradeln der Stadt Rheinau

Drei Wochen lang radelten 32 WeberHaus-Mitarbeitende für ein gutes Klima. Dabei kamen insgesamt 7.076 Kilometer zusammen und 1.090 Kilogramm CO2 wurden vermieden. Der Fertighaushersteller radelte sich damit auf Platz zwei, knapp hinter das offene Team Rheinau mit 24 Kilometern mehr. Ein Teilnehmer trat besonders oft in die Pedale: Bastian Dittrich, Mitarbeiter im Auftragszentrum bei WeberHaus, brachte es auf 1.224 Kilometer. Mit seinem Rennrad legt er täglich einen Arbeitsweg von 52 Kilometern zurück und am Wochenende werden häufig Touren gefahren. “Ich fahre sowieso immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und mache auch sonst alles mit dem Rad, da ich vor einiger Zeit mein Auto abgeschafft habe”, so Dittrich.



Die Aktion fand im Rahmen des internationalen Wettbewerbs Stadtradeln statt, an dem sich die Stadt Rheinau beteiligte. Ziel war es, privat sowie beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad, Pedelec oder E-Bike zurückzulegen. Bei WeberHaus kümmerte sich Dorian Klug vom betrieblichen Gesundheitsmanagement um die Teilnahme. “Mit der Aktion haben wir nicht nur bereits begeisterte Radfahrer erreicht, sondern auch solche, die es noch werden wollen. Der Wettkampf steigert auf jeden Fall die Motivation und nebenbei wird auch etwas für die körperliche Gesundheit getan”, so Klug. “Gleichzeitig haben wir noch eine Menge CO2 eingespart, was zur Unternehmensphilosophie von WeberHaus passt.”



Zusatzangebote für WeberHaus-Belegschaft



Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement setzt sich WeberHaus verstärkt für die Gesundheit seiner Mitarbeitenden ein. Gesundheitsvorsorge, Fachvorträge und Kurse werden angeboten. Neben der Sensibilisierung und Stärkung der Gesundheit steht das Thema Vermeidung von Krankheit im Fokus. Ein langjähriges Angebot ist außerdem das Fahrrad-Leasing. Aktuell sind über 440 Räder und Pedelecs im Bestand.