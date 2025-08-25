Sommerfest für die Familie am 7. September in Rheinau-Linx

Die World of Living in Rheinau-Linx verwandelt sich am Sonntag, 7. September 2025, in eine bunte Festlandschaft. Von 10 bis 18 Uhr erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Sommerfest bei freiem Eintritt – ein Tag voller Unterhaltung, kulinarischer Highlights und spannender Einblicke hinter die Kulissen des Fertighausherstellers WeberHaus. Jahr für Jahr zieht das Fest zahlreiche Gäste an und hat sich längst als beliebter Publikumsmagnet etabliert.



Vielfalt für Kinder und Musikfreunde



Familien dürfen sich auf ein breit gefächertes Mitmachprogramm für Kinder freuen: Kreativität, Spiel und Bewegung stehen im Mittelpunkt. Eine Malwerkstatt lädt junge Künstler zum Ausprobieren ein, während Kinderkarussell, Hüpfburgen und große Holzspiele für fröhliche Abwechslung sorgen. Bauklötze, Jongliermaterialien und ein bunter Spielkoffer mit Magnetteppich runden das Programm für die kleinen Gäste ab. Ein weiteres Highlight ist die Zeitreise im Universum der Zeit. Besucher begeben sich hier auf einen spannenden Rundgang durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte – von der Steinzeithöhle über das alte Ägypten bis hin zur futuristischen Raumstation. Diese interaktive Ausstellung macht Geschichte und Zukunft des Wohnens erlebbar und veranschaulicht eindrucksvoll die Entwicklung menschlicher Lebensräume.



Musikalisch bietet das Sommerfest ein ebenso vielfältiges Angebot. Auf der Bühne im Festzelt sorgen zunächst die WeberHaus-Musikanten von 12.00 bis 13.30 Uhr für stimmungsvolle Blasmusik. Im Anschluss begeistert ein Kinder-Mitmach-Konzert von 14.00 bis 15.00 Uhr mit Liedern zum Singen, Tanzen und Lachen. Den musikalischen Abschluss gestaltet die Band Blind Date ab 15.30 Uhr mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus Acoustic Pop Covern bis zum Ausklang des Festes um 18.00 Uhr.



Blick hinter die Kulissen von WeberHaus



Interessierte können bei den Werksführungen einen exklusiven Blick in die hochmoderne Fertighausproduktion von WeberHaus werfen. Insgesamt vier Führungen werden über den Tag verteilt angeboten – um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.00 Uhr und 16.30 Uhr. Zudem sind im Erlenpark alle Ausstellungshäuser zur Besichtigung geöffnet. Die unterschiedlichsten Architekturen, Einrichtungsdesigns, Energiekonzepte und Smart-Home-Funktionen können live erlebt werden. Wer zu seinem Haus gleich noch einen Pool möchte, kann sich in der Ausstellung Riviera Pool beraten lassen. Hier werden Fertigschwimmbecken und Naturpools in einem stylischen Ambiente präsentiert. Und bei Orangenhaus Outdoor kann man sich über Terrasenüberdachungen und Wintergärten informieren. Die Ausstellung in der World of Living zeigt vielfältige Lösungen.



Genussmomente im Erlenpark



Auch kulinarisch bleibt kein Wunsch offen. Fünf Foodtrucks sorgen mit Flammkuchen, Burgern, Gegrilltem, Pommes und Crêpes für geschmackliche Vielfalt. Zusätzlich lädt das hauseigene Restaurant Hauszeit mit frisch zubereiteten Speisen, Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein. Für eine süße Erfrischung sorgt der Eisstand mit verschiedenen Sorten.



Im idyllischen Erlenpark können Gäste die weitläufige Anlage genießen, sich auf Liege- und Sitzflächen entspannen, innovative Ausstellungshäuser besichtigen oder die musikalische Atmosphäre inmitten blühender Natur auf sich wirken lassen. Währenddessen lädt der Abenteuerspielplatz die Kinder zum Toben ein – ein Ort, an dem Entdeckungslust und Erholung Hand in Hand gehen. Das Sommerfest von WeberHaus in der World of Living verspricht unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie – ein Tag zum Genießen, Staunen und Mitmachen.

(lifePR) (