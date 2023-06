Smart und digital: WeberHaus präsentiert personalisiertes Bau- und Wohnmagazin

Individuell auf die Wünsche von Bau-Interessierten

Der Fertighausanbieter WeberHaus bietet Bau-Interessierten seit Kurzem eine innovative Informationsmöglichkeit rund ums Thema Bauen und Wohnen an. Das Besondere: Menschen, mit dem Wunsch nach einem Eigenheim, wählen auf der Website des Herstellers bestimmte Architekturen und Themen aus. In nur wenigen Minuten steht dann ein interaktives E-Paper zur Verfügung, dessen Inhalte personalisiert und individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse des Users abgestimmt sind. Dank einem dynamischen Inhaltsverzeichnis kann der User schnell und einfach zwischen den Kapiteln wechseln. Auf den einzelnen Seiten gibt es viele, nützliche Verlinkungen zum Beispiel auf den 3D-Hauskonfigurator, 360 Grad Rundgänge durch Musterhäuser oder auf weiterführende Landingpages. Schließlich wird dem User sein persönlicher Bauberater in seiner Region vorgestellt. Das digitale WeberHaus-Magazin ist auf allen Endgeräten bedienbar.





“Wir bieten hier eine völlig neue Art in Sachen persönlicher Informationskultur und gehen außerdem unseren eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit konsequent weiter”, so Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei WeberHaus. Denn das Familienunternehmen reagiert mit diesem neuen, individuellen Angebot auch auf den wachsenden Wunsch der Interessenten nach einer papierlosen Alternative zur klassisch, gedruckten Version. Gleichzeitig schont man so die Umwelt.